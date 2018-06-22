Ak akçe kara gün için

Ne demiş büyüklerimiz:

- Ak akçe kara gün içindir.

- Ayağını yorganına göre uzat.

- Damlaya damlaya göl olur.

- Har vurup, harman savurma.

- İşten artmaz, dişten artar.

İşte bu sözler iktisat yani tutumlu olmamız için söylenmiş büyüklerimizin sözleri.

Yanlış anlamayın; tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir.

Tutumlu insan eşyasını, malını düzenli ve temiz kullanır. Zamanını boşuna harcamaz. Kendisine ve çevresine yararlı işlerle geçirir gününü. Böylece kötü alışkanlıklardan da kurtulur. Mutlu ve güvenli olur.

Yalnızca kendimize ait olanı değil, elektriği, suyu, yiyecekleri, okulda kullanılan eşyaları, bize ait olmayan eşyaları kendimizinmiş gibi özenle korumalıyız. Topluma ve arkadaşlarımıza ait olan eşyalara zarar vermemeliyiz.

Tutum ve yatırım alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır. Ders araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Küçükken boşa akan su musluğu, gereksiz yanan lambayı kapatan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Okul çağlarında zamanı iyi değerlendirme alışkanlığı kazanan insan bu huyundan vazgeçmez. O sebeple çocukları küçük yaşlarda tutumlu olmaya özendirmeliyiz.

Tasarruf yapmak, millî kaynakların işletilmesi, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir.

Bunu şunun için hatırlatıyoruz sevgili arkadaşlar.

Ne kadar tasarruf edip, yerli malı kullanırsak, o derece ekonomimize katkı sağlayacağımızı bilmeliyiz.