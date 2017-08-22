İbadetlerimiz bize fayda getirir

Cenab-ı Hak, insana sayısız nimetler vermiş.

Ve onu çeşitli yeteneklerle donatmış. Mü’minin kendisine verilen bunca nimete karşı Rabbine şükran borcunu yerine getirmesi gerekir. Bu da Allah’a tam bir kullukla olur. Dinimizin farz kıldığı ibadetlerden biri olan namaz, kulun Rabbine karşı kulluğunun en güzel ifadesidir. Müslüman başta namaz olmak üzere bütün ibadetleri Allah emrettiği için ve sadece onun rızasına nail olmak amacıyla yerine getirir. İnsan ibadetleri yerine getirirken birçok fayda elde eder. Bunu unutmayalım arkadaşlar.

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