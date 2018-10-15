Resim çeken ceviz ağacı

Şaşırdınız değil mi? Hiç ağaç resim çeker mi? Üstelik bu ağaç ceviz ise?

Evet çeker. Kulaklarınıza inanamayacaksınız, ama bu tamamen gerçek.

Eğer yakınınızda marangozluk yapan bir tanıdığınız varsa, gidin sorun, “Hiç mobilya yaparken hayvan resimlerine rastladınız mı?” diye.

Size söyleyecekleri cümle şudur:

“Evet hayvan figürlerine rastladım. Hatta daha çok baykuş figürleri çoğunluk oluşturuyordu.”

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Ceviz ağaçları, hayatı boyunca bir saat çevrelerindeki manzaranın resmini çekiyor, tıpkı bir ağacı kesip iç bölümünü kazıyarak resim çizer gibi. Eğer çekeceği resim yoksa, ağacın içi yanık gibi, kahverengi ve koyu oluyor.

Ceviz ağaçları, eğer canlı bulamazsa, başka bir ağacın resmini çekiyor. Kulağa çılgınca gelse de bu konu hakkında ortaya atılan bilimsel teoriler var.

Bu şekiller hemen hemen her ceviz ağacının gövde (kabuk) kısmının alt tabakasında bulunabilmekte. Ağaç kesilip işlenirken rastlantı olamayacak kadar ahenkli ve rastgele olması neredeyse imkânsız şekiller bulunmakta. Bu bilgiler de aslında ortaya atılan uçuk teoriyi bir nebze olsun doğruluyor.

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Eğer kendi evinizde veya akrabalarınızın evinde bulunan mobilyaların üzerinde hayal gücü kullanmayı gerektirmeyecek kadar açık hayvan veya benzer şekiller fark ederseniz bilin ki, o ağaç fotoğraf çeken bir ceviz ağacıdır.

Bilimsel bir açıklaması, ağacın kendi kimyası içerisinde bulunmaya çalışırken, bazıları ise Allah (cc) kendi kudret eliyle ceviz ağacına çektiriyor diyor.

Bu konu aslında ölümden sonraki hayat olduğunu ve hatta Mahkeme-i Kübranın (büyük mahkeme) olduğunun da açık bir ispatı. Zira, insanlar yaptıklarıyla sorgulanacak ve kâinatta yaratılan her canlı insanların yaptıklarını tek tek anlatacak veya gösterecek.

Bir düşünün;

Dünyada daha bilmediğimiz nice gizemler söz konusu olunca, insan böyle bir teori karşısında bile “neden olmasın” diyebiliyor.