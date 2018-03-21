-Demokrat Başbakan - İslâm Yaşar’ın Kaleminden... -29-

Bilhassa Vatan Caddesi’nin istimlak çalışmaları sırasında, orada evi, arsası olan bazı vatandaşların bekledikleri yüksek istimlâk bedelini alamamaktan yakınmaları haber yapılmış, ardından da yolun bu kadar geniş olmasının lüzumsuzluğu, ‘uçak mı indireceksin?’ ifadesi ile tenkit edilmişti.

Tek parti sultası zamanında Dolmabahçe Camii ibadete kapatılmış ve deniz müzesi olarak tanzim edilmişti. Kendi hâline terk edilen Nusretiye Camii’ni de yabancı bir otomobil firması, duvarlarını delip ga- raj hâline getirmişti. O sabah karar verdi iki eseri ve onlarla aynı talihsizliği yaşayan diğer eserleri aslî hüviyetlerine kavuşturmaya.

Hızlı adımlarla yola de- vam etti. Maksadı Barbaros Bulvarı’ndaki çalışmaları yerinde görmekti. Vakit erken olduğundan daha ustalar, işçiler, iş makinelerinin operatörleri gelmemişti. Üstünün başının toz toprak içinde kalmasına aldırmadan çalışma sahasına girdi ve yukarıya doğru yürüdü.

Sultan Abdülhamid’in Hanımına ziyaret

O günlerde yaptığı sabah yürüyüşünde düştü yolu Teşvikiye’ye. Türkiye’ye dönen Sultan Abdülhamid’in hanımı ve kızı o semtteki bir dairede ikamet ettiklerinden gelmişken hem ziyaret ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak, hem de hayır duâ- larını almak istiyordu.

Vakit erkendi, ama Osmanlı hanedanına mensup insanların, seherde kalkıp kuşluk vaktine kadar ibadet, zikir, tesbih ve tefekkürle meşgul olduklarını düşünerek zile bastı. Az sonra kapı hafif açıldı ve bir gölge gibi kapının ardında duran Ayşe Sultanın sesi duyuldu.

“Buyurun efendim, bir arzunuz mu vardı?”

Bu kısa ziyaretin ardından Valide Sultana hususî telefonunu verip her zaman arayabileceklerini, kendilerine hiz- met etmekten şeref duyacağını söyleyen Menderes, içinde on bin lira kadar para bulunan bir zarf da bırakarak müsaade isteyip ayrıldı.

Bu ziyaretin hazzı ve duâların mânevî huzuru içinde gitti Vatan Caddesi’nin açılış çalışmalarını yerinde görmeye. Giderken gazetelere baktı. Hükümete muhalif gazetelerin ekseriyetinde İstanbul’da yapılan imar çalış- malarına karşı çıkan yazılar, haberler vardı.

Uçak mı indireceksin?

Bilhassa Vatan Caddesi’nin istimlâk çalışmaları sırasın- da, orada evi, arsası olan bazı vatandaşların bekledikleri yüksek istimlâk bedelini alama- maktan yakınmaları haber yapılmış, ardından da yolun bu kadar geniş olmasının lüzumsuzluğu, ‘uçak mı indireceksin?’ ifadesi ile tenkit edilmişti.

Haberi yapanların da, neşredenlerin de haber üzerine yazı yazan yazarların da İstanbul’un gelişeceğini ve elli yıl, yüz yıl sonra geleceği seviyeyi hesap edemediklerini, günübirlik yaşadıkları için de yaptıklarına akıl erdiremediklerini düşünerek tenkitlere canı sıkıldı ise de pek ciddiye almadı.

Yol açma çalışmalarının hızla ilerlediğini görünce neşesi yerine geldi. Toza toprağa aldırmadan inşaat sahasına girdi ve mühendislerle ustalarla, işçilerle sohbet etti. Çalışmaların gidi- şâtı hakkında bilgi aldı, ihtiyaçlarını dileklerini, isteklerini not etti.

TIME’da kapak olur

Memleketi kalkındırma ham- lelerinde gösterdiği başarı ile birlikte kurduğu paktlarda, gerçekleştirdiği görüş- melerde, yaptığı antlaşmalarda ve diğer beynelmilel münasebetlerde de o kadar başarılı oldu ki, Time dergisi 3 Şubat 1958 sayısında Menderes’i kapak yaptı.

Kapak yazısında Adnan Menderes’in çocukluk yılları ve hayatı hakkında geniş bilgi veren derginin, onun başbakanlığını değerlendirirken ‘Başvekilin enerjisi tükenmek bilmez. Hayret edilecek kuvvetli bir hafızası vardır. Memleketi tek başına idare etmeye çalışır gibi görünür. Nasihat dinlemez. İmarcı adam tabirinden hoşlanır’ ( Şen s: 151 ) gibi ifadeler kullanması manidârdı.

Bu gence dikkat edin

İstidatlı ve gayretli bir kişiliğe sahip olan Süleyman Demirel de, genç yaşına rağmen kısa zamanda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi mühim bir makama getirdiği insanlardan biriydi. Trakya’daki bir barajın açılış merasimi sırasında Demirel’in yaptığı konuşmayı dikkatle dinlerken, yanında bulunan İstanbul Belediye Başkanı Kemal Aygün’ün dikkatini çekmeyi de ihmal etmedi.

“Bu gence dikkat edin, iyi dinleyin. Bakın Türkiye’yi âdetâ cebinin içine koymuş. Öylesine bilgili ve memleketin meselelerine vakıf. Bu genç yarının bakanıdır, yarının başbakanıdır.” (Yeni Asya gazetesi. 3 Ekim 2015 s: 13 )

Ne var ki memlekette ona, millete hizmet etmek için gece gündüz çalışan fedakâr bir insan gözü ile bakmayan insan da az değildi. Halk Partisinin millet reyi ile iktidara gelme ihtimali azaldıkça devlet imkânlarından istifade fırsatını kaybeden çevrelerin desteği ve tahriki ile hükümete muhalif olan sivil ve askerî gruplar gittikçe güç kazanıyordu.