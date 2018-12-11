"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Cepheleştir(il)meyi reddediyoruz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Aralık 2018, Salı
Bir kez daha ayan beyan ortaya çıktı ki, iktidar bloku bu seçimi de son yıllardaki diğer seçim ve referandumlar gibi gerilim ve kutuplaştırma atmosferinde yapmak istiyor.

Yakın zaman önce koparıp dağıtmış göründükleri “cumhur” ittifakını tekrar ısıtıp muhkemleştirmeye çalışırken bunu ülkenin ve milletin bekası gibi “ulvî” hedeflere bağlamaları, kendilerini “vatansever” olarak tanımlayıp karşılarındakileri “ihanet” ve “terör destekçiliği” ile suçlamaları bunu gösteriyor.

Keza “Yedi düvel ülkemize ve milletimize saldırıyor” söylemine sarılarak olayı yeniden bir “gaza ve cenk” havasına sokmaları da.

Malûm, önceki seçimlerde de “İkinci bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz” demiş, ayrıca Çanakkale Savaşı benzetmeleri yapmışlardı.

Dikkat edilirse iktidar bloku bu psikolojiye Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra girdi ve tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015 seçiminden sonraki süreçte bu söyleme çok daha fazla sarıldı.

30’ların şeflik rejimi referans gösterilerek dayatılan tek adamlık sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte tırmandırılarak sürüyor.

Sistemin üzerine bina edildiği şahsa adeta kutsiyet atfedilip çok yüksek misyonlar yüklenerek herkes ona biat etmeye zorlanıyor ve “Ya benimlesin, ya düşmanımsın” mantığıyla sürekli yeni “düşman”lar üretiliyor.

Öyle ki, yıllarca bu yollarda beraber yürüyüp yağan yağmurda beraber ıslandıkları kadim yol ve kader arkadaşlarından bile niceleri bir yerden sonra kendilerini “düşman” olarak görülenler safında bulabiliyorlar...

Toplumu sürekli diken üstünde tutup kutuplaşma ve kamplaşmayı tahrik eden bu tavır ve yaklaşım, “müşteri”leri olduğu müddetçe sahiplerine siyasî “rant” getirebilir.

Ne yazık ki, safdillik, acı gerçekleri dahi göstermeyen muhabbet körlüğü, menfaat, tek taraflı beyin yıkayıp zihinleri hipnotize etme gibi sebeplerle şu konjonktürde bu “müşteri”lerden mebzul miktarda mevcut.

Ama bu “holiganizm”le nereye kadar?

Bir tarafta iktidar, daha doğrusu “Reis” etrafında kümelenip kenetlenen bir kitle; diğer tarafta ise tepkisi nefret boyutuna taşınan bir başka kesim. 

Böyle bir cepheleşme, sebebiyet verenler dahil, kimseye fayda getirmez; buna karşılık bedeli çok ağır olur.

***

Ali Demirel  için 11.12.17’deki yayınımız

Okunma Sayısı: 447
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gözlerdeki bu belirtilere dikkat

    Dijital felâketlerden korunmayı önemli kılan 5 sebep

    Sağlıkta popülizm olmaz

    Mescitsiz okul kalmasın

    Yılın sonuna yaklaşırken mobil zararlı yazılım saldırıları artıyor

    Büyümeden daralmaya

    Macron: Ekonomik ve sosyal OHAL ilan edeceğim

    ABD, Suriye'de hastaneyi hedef aldı

    Çin bazı Apple ürünlerinin satışını yasakladı

    Talha Uğurluer tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Ersun Yanal Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

    'Hukukun üstünlüğü zayıflıyor'

    Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü

    Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinde para mı var da tasarruf yapsın

    2018 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

    Macron çözüm için sendika temsilcileriyle görüştü

    Diyarbakır'da HDP il binasına terör operasyonu: 25 gözaltı

    Kızılhaç Direktörü: Yemen'de savaşı derhal durdurun

    İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Fetre-li metö, yargı ve yürütme
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cepheleştir(il)meyi reddediyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Beddua etmek doğru mu?
    Cevher İLHAN

    Yargının “tâlimat”la siyasallaştırılması
    Ali FERŞADOĞLU

    15 günde bir defa okuyor muyuz?
    Genel

    Büyümeden daralmaya
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Güneşin batıdan doğması
    Faruk ÇAKIR

    Muhterem cemaat, safları sık tutalım
    Risale-i Nur'dan

    Şeytandan Allah’a sığınmanın hikmeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.