Cepheleştir(il)meyi reddediyoruz

Bir kez daha ayan beyan ortaya çıktı ki, iktidar bloku bu seçimi de son yıllardaki diğer seçim ve referandumlar gibi gerilim ve kutuplaştırma atmosferinde yapmak istiyor.

Yakın zaman önce koparıp dağıtmış göründükleri “cumhur” ittifakını tekrar ısıtıp muhkemleştirmeye çalışırken bunu ülkenin ve milletin bekası gibi “ulvî” hedeflere bağlamaları, kendilerini “vatansever” olarak tanımlayıp karşılarındakileri “ihanet” ve “terör destekçiliği” ile suçlamaları bunu gösteriyor.

Keza “Yedi düvel ülkemize ve milletimize saldırıyor” söylemine sarılarak olayı yeniden bir “gaza ve cenk” havasına sokmaları da.

Malûm, önceki seçimlerde de “İkinci bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz” demiş, ayrıca Çanakkale Savaşı benzetmeleri yapmışlardı.

Dikkat edilirse iktidar bloku bu psikolojiye Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra girdi ve tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015 seçiminden sonraki süreçte bu söyleme çok daha fazla sarıldı.

30’ların şeflik rejimi referans gösterilerek dayatılan tek adamlık sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte tırmandırılarak sürüyor.

Sistemin üzerine bina edildiği şahsa adeta kutsiyet atfedilip çok yüksek misyonlar yüklenerek herkes ona biat etmeye zorlanıyor ve “Ya benimlesin, ya düşmanımsın” mantığıyla sürekli yeni “düşman”lar üretiliyor.

Öyle ki, yıllarca bu yollarda beraber yürüyüp yağan yağmurda beraber ıslandıkları kadim yol ve kader arkadaşlarından bile niceleri bir yerden sonra kendilerini “düşman” olarak görülenler safında bulabiliyorlar...

Toplumu sürekli diken üstünde tutup kutuplaşma ve kamplaşmayı tahrik eden bu tavır ve yaklaşım, “müşteri”leri olduğu müddetçe sahiplerine siyasî “rant” getirebilir.

Ne yazık ki, safdillik, acı gerçekleri dahi göstermeyen muhabbet körlüğü, menfaat, tek taraflı beyin yıkayıp zihinleri hipnotize etme gibi sebeplerle şu konjonktürde bu “müşteri”lerden mebzul miktarda mevcut.

Ama bu “holiganizm”le nereye kadar?

Bir tarafta iktidar, daha doğrusu “Reis” etrafında kümelenip kenetlenen bir kitle; diğer tarafta ise tepkisi nefret boyutuna taşınan bir başka kesim.

Böyle bir cepheleşme, sebebiyet verenler dahil, kimseye fayda getirmez; buna karşılık bedeli çok ağır olur.

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