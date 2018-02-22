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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Çifte sevinç

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Şubat 2018, Perşembe
Bundan tam 16 sene önce, 33. kuruluş yıldönümümüz olan 2002 21 Şubat’ı öncesinde de benzer bir sevinç ve coşkuyu hep birlikte yaşayıp paylaşmıştık.

1999’da Kocatepe Camiindeki Bediüzzaman Mevlidi esnasında yaptığı basın toplantısında 17 Ağustos depremine “İlahî  ikaz” dediği için Ankara DGM tarafından 2 yıl 1 gün hapse mahkûm edilen Yönetim  Kurulu Başkanımız Mehmet Kutlular, cezaevindeki 276. gününde tahliye edilmişti.

Bu sevinci katlayan çok ilginç bir tevafuk da, 33. yıldönümümüz ile tahliyenin Kurban Bayramı arefesine denk gelmesiydi ve bu manidar buluşmaları “3 bayram bir arada” sürmanşetiyle kayda geçirmiştik.

O gün gazetede kurban da keserek coşkuyla kutladığımız bu bayramları yerinde takip edip haber yapmak için gelen meslektaşlarla duygularımızı paylaşırken, yine o günlerde kızımızın dünyaya gelişinin sevincini de ilave ederek, “Bizim için 4 bayram” dediğimizi çok iyi hatırlıyoruz.

16 yıl sonra benzer sevinçleri, Yeni Asya ailesinin güzide bir mensubu olan ve 357 gündür tutuklu bulunan Nur’un, yine tam da 21 Şubat arefesinde gelen tahliye haberiyle yaşıyoruz. Rabbimize şükürler olsun.

Mehmet Kutlular, Yeni Asya ailesinin, dirayet ve kararlılığıyla temayüz etmiş fedakâr ve çilekeş seçkin bir öncü ismi. Tabir yerindeyse, ailenin yeni kuşak üyeleri için “baba” mesabesinde olan bir büyüğü.

Nur ise 4 yıl önce bu aileyi tanıyıp sevmiş, benimsemiş ve bu camiaya dahil olmuş bir genç kız. Bir bakıma Kutlular bu ailenin “baba”sı ise, Nur da çok sevilen bir kızı.

276 gün boyunca “baba”nın özgürlüğü için canımızı dişimize takarak sonuç alıncaya kadar nasıl bir mücadele verdiysek, aynısını çok daha zor ve çetin şartlarda, ama aynı kararlılıkla “kızımız” için de yaptık ve 357. günde, inşaallah mutlu sonla bitecek olan yeni sürecin ilk etabına ulaştık.

Bu zorlu imtihan sürecinde, hiç olmadığı kadar zorlandık. Ama asla yılmadık, bezmedik, ümitsizliğe kapılmadık, sabrettik ve çok şükür, sonuçta “Sabrın sonu selâmettir” manasını bir defa daha yakînen yaşadık.

Nur’a ve bu süreçte Yeni Asya ailesiyle iyice bütünleşen ailesine geçmiş olsun. Allah tekrarından ve beterinden korusun.

***

- Üstad: “Zeval-i elem lezzettir. En büyük saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir.” Şimdi bu hakikatleri Nur’la birlikte hissediyor ve yaşıyoruz. Duamız, zulme maruz diğer bütün masumların da gasp edilen hak ve özgürlüklerine bir an önce kavuşması.

- Nur’un cezaevinden çıkıp ailesine kavuştuğu anlar https://www.facebook.com/gulecyuzk/videos/450860195332109/

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Yorumlar

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  • ali

    22.2.2018 12:05:49

    Üstad: “Zeval-i elem lezzettir. En büyük saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir.” Şimdi bu hakikatleri Nur’la birlikte hissediyor ve yaşıyoruz. Duamız, zulme maruz diğer bütün masumların da gasp edilen hak ve özgürlüklerine bir an önce kavuşması. İNŞAALLAH

  • Metin

    22.2.2018 11:21:41

    İnşallah Nur kardeşimiz gibi diğer haksız yere yere yatan kardeşlerimiz de tez zamanda özgürlüklerine kavuşurlar.

  • Abdullah TUNÇ

    22.2.2018 10:12:48

    Yahu, Yeni Asya'nın nasıl bir yolda yürüdüğü,nasıl engellerle karşılaştığı,ne badirelerden geçtiği,nasıl zorluklarla boğuştuğu,batırmak,yok etmek için nasıl çalışıldığı, içine nasıl fitneler sokulduğu,ep açık meydan da iken ve hakkı hakikatı,doğruyu,gerçeği neşretmekten başka gayesi olmayan Yeni Asyan'ın (ki bunun aksini kimse iddia edemez) çektiği çileler, uğradığı zararlar,sıkıntılar, güneş gibi ortada iken,hâlâ Yeni Asya'ya düşmanlık eden, aleyhinde konuşan dost görünümlü insanlara ne demeli bilmiyorum ki... Yarın Allahın huzurun da bu kardeşleriniz hak uğrunda bu kadar sıkıntı çekerken,neden yardım etmediniz,destek vermediniz diye bir suale maruz kalırsanız ne cevap verirsiniz? Geliniz 365 gün Üstadı ve Risale-i Nur'u gündemde tutan,Nurun hakikatlarını aleme neşreden bu kahramana,bu mücahide destek veriniz.İttihadı hakikiye hep birlikte yürüyelim.

  • Ali Tam

    22.2.2018 10:08:44

    Nur kizimiza tekrardan gecmis olsun diyorum. Insaallah o Medrese-i Yusufiye tecrübeleri istikbalde hayirli hizmetler manzumesini tetikler, söyle ki; Yakinen Nisa kisminin tüm ihtiyaclarini, magduriyetlerini pek yakindan müsahede edip birlikte yasadi, geride kalanlarin sözcüsü, manevi avukati olabilir ve hatta Yeni Asya catisi altinda RNK ölcüleri dahilinde bir tür STK olusmasina vesile olabilir. RNK'nin müjdesiyle biliyoruz ki ahirzamanda kadinlar ittihat ve ittifakta gayet basarili olup kavilesecekler. Haydi kolay gelsin.

Risale-i Nur Külliyatı

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