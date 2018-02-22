Çifte sevinç

Bundan tam 16 sene önce, 33. kuruluş yıldönümümüz olan 2002 21 Şubat’ı öncesinde de benzer bir sevinç ve coşkuyu hep birlikte yaşayıp paylaşmıştık.

1999’da Kocatepe Camiindeki Bediüzzaman Mevlidi esnasında yaptığı basın toplantısında 17 Ağustos depremine “İlahî ikaz” dediği için Ankara DGM tarafından 2 yıl 1 gün hapse mahkûm edilen Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kutlular, cezaevindeki 276. gününde tahliye edilmişti.

Bu sevinci katlayan çok ilginç bir tevafuk da, 33. yıldönümümüz ile tahliyenin Kurban Bayramı arefesine denk gelmesiydi ve bu manidar buluşmaları “3 bayram bir arada” sürmanşetiyle kayda geçirmiştik.

O gün gazetede kurban da keserek coşkuyla kutladığımız bu bayramları yerinde takip edip haber yapmak için gelen meslektaşlarla duygularımızı paylaşırken, yine o günlerde kızımızın dünyaya gelişinin sevincini de ilave ederek, “Bizim için 4 bayram” dediğimizi çok iyi hatırlıyoruz.

16 yıl sonra benzer sevinçleri, Yeni Asya ailesinin güzide bir mensubu olan ve 357 gündür tutuklu bulunan Nur’un, yine tam da 21 Şubat arefesinde gelen tahliye haberiyle yaşıyoruz. Rabbimize şükürler olsun.

Mehmet Kutlular, Yeni Asya ailesinin, dirayet ve kararlılığıyla temayüz etmiş fedakâr ve çilekeş seçkin bir öncü ismi. Tabir yerindeyse, ailenin yeni kuşak üyeleri için “baba” mesabesinde olan bir büyüğü.

Nur ise 4 yıl önce bu aileyi tanıyıp sevmiş, benimsemiş ve bu camiaya dahil olmuş bir genç kız. Bir bakıma Kutlular bu ailenin “baba”sı ise, Nur da çok sevilen bir kızı.

276 gün boyunca “baba”nın özgürlüğü için canımızı dişimize takarak sonuç alıncaya kadar nasıl bir mücadele verdiysek, aynısını çok daha zor ve çetin şartlarda, ama aynı kararlılıkla “kızımız” için de yaptık ve 357. günde, inşaallah mutlu sonla bitecek olan yeni sürecin ilk etabına ulaştık.

Bu zorlu imtihan sürecinde, hiç olmadığı kadar zorlandık. Ama asla yılmadık, bezmedik, ümitsizliğe kapılmadık, sabrettik ve çok şükür, sonuçta “Sabrın sonu selâmettir” manasını bir defa daha yakînen yaşadık.

Nur’a ve bu süreçte Yeni Asya ailesiyle iyice bütünleşen ailesine geçmiş olsun. Allah tekrarından ve beterinden korusun.

***

- Üstad: “Zeval-i elem lezzettir. En büyük saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir.” Şimdi bu hakikatleri Nur’la birlikte hissediyor ve yaşıyoruz. Duamız, zulme maruz diğer bütün masumların da gasp edilen hak ve özgürlüklerine bir an önce kavuşması.

- Nur’un cezaevinden çıkıp ailesine kavuştuğu anlar https://www.facebook.com/gulecyuzk/videos/450860195332109/