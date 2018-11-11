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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Haydar Gündüzalp’ten

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Kasım 2018, Pazar
Zübeyir Ağabeyin kardeşi Haydar Gündüzalp’i de berzah âlemine uğurladık.

Kendisiyle bir sefer, Üstadı anma programı için gittiğimiz Konya’da mülâki olmuştuk. Son derece ihlâslı, mütevazi ve vakur bir insandı.

İbrahim Kaygusuz’un kitabındaki hatıralarında Zübeyir Ağabey için anlattıklarından:

“Çok dinamik, çok dik, heybetli ve haşmetli idi. Davasında milim taviz vermedi. Hal ve hareketlerinde milim aksilik göremezsiniz. Haksızlıklara tahammül edemezdi.

“Kabir ziyaretine giderken Sipas Camiinin önünden geçiyorduk. Camiye bakarak dedi ki: ‘Bu adamlar öyle sinsi iş yapıyorlar ki, feraset sahibi olmayanlar anlamıyor. Camiler açık, içinde namaz kılmak serbest, ama doğruları söylemek yasak. Gelecek nesilleri muhafaza etmek bizim boynumuzun borcu.’ ”

“Bir defa İstanbul’da ziyaretine gitmiştim. O anda yanımda Küçük Sözler vardı, elime aldım, okumaya başladım. Dedim ki: 

‘Ağabey, Risale-i Nur’u okuyorum, ama birşey anlamıyorum. Ne tavsiye edersiniz?’

‘Kardeşim, anlamasan da oku. Risale-i Nur yalnız akla hitap etmiyor. Aklın yanında kalp, ruh ve sair bütün lâtifeler hissesini alır. Sen oku, o lâtifelerin gıdasını alır.’ ”

Haydar Ağabey, Ahmet Said Gelen’in  yaptığı sohbette de Zübeyir Ağabeyin Yeni Asya ile olan ilgi ve ilişkisini şöyle anlatmıştı:

“Üstadın vefatından sonra gazetelerde Risale-i Nur ve hizmetimizle  ilgili çıkan yalan yanlış haberlere karşı İttihad’ın ve Yeni Asya’nın kurulmasında çok büyük emekleri oldu.

“Yine Zübeyir Ağabey dirayetli ve sağlam duruşuyla Mehmet Kutlular‘ı gazetenin başına getirdi. Bu seçiminde ne kadar isabet ettiğini zaman gösterdi. Ne inkılâplar, ne ihtilâller, ne teklifler, ne tehditler yapıldığı halde zerre taviz vermeden Kutlular Ağabeyin hizmeti devam ettirdiğini müşahede ettik.

“Hizmetimizin naşir-i efkârı olan Yeni Asya gazetesini hizmetlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Risale-i Nur’un öncü kuvveti ve topluma mal edilmesi için büyük gayretleri olan Yeni Asya’nın muvaffakiyetini Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz.” (Yeni Asya, 21.5.18)

Biz de Haydar Gündüzalp Ağabeye tekrar Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Nur içinde yatsın. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

***

Zübeyir Ağabeyden tenkit dersleri

http://www.yeniasya.com.tr/video/zubeyir-agabey-den-tenkit-dersleri_477791

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