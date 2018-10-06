"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İbrenin AB’ye dönmesi için

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Ekim 2018, Cumartesi
ABD ile gerilimin tırmandığı, Trump’ın gerek bize, gerek İran’a yaptırımları gündeme getirdiği ve buna bağlı olarak döviz fiyatlarının fırladığı günlerde Avrupa’dan gelen destek mesajları, neredeyse tamamen kopma noktasına gelmiş bulunan AB sürecini pozitif bağlamda yeniden canlandırma vesilesi oldu.

İktidar cenahında bu AB desteğinin değerini vurgulayan mesajlar seslendirildi.

Eşzamanlı olarak, evvelce peş peşe krizler yaşadığımız Hollanda, Belçika ve Almanya gibi ülkelerden olumlu sinyaller ulaştı.

Cumhurbaşkanının BM Genel Kurulu için gittiği ABD’den dönerken yaptığı Almanya ziyareti, bu havayı biraz daha ısıttı.

Gerçi ilişkilerin gerilmesinde en etkili sebep olan bizdeki hukuk ve demokrasi sorunlarıyla ilgili anlaşmazlıklar hâlâ devam ediyor.

Bunları Almanya Başbakanı da, Cumhurbaşkanı da gerek ikili görüşmelerde, gerekse genel açıklamalarında ifade ettiler.

Ancak görünen o ki, şimdiye kadarki keskin restleşmeler geride kalmış ve temas ve diyaloglar artarak devam edecek gibi.

Sanırız, bunda Türkiye’deki OHAL rejiminin sona ermiş olmasının da etkisi var.

Dikkat çeken bir husus, evvelce neredeyse tamam noktasına gelinmişken akim kalan vize serbestliği için AB’nin öngördüğü kriterlerden, kalan 6’sının da yerine getirileceğini bizzat Erdoğan’ın ifade etmiş olması. 

Bunların başında, en önemli ihtilâf konusu olan Terörle Mücadele Kanununda AB’nin talep ettiği değişiklikler geliyor.

Ankara, Brüksel’in bu noktadaki ısrarlı taleplerine katı bir inatla direnerek bugünlere geldi. Gelinen noktada Cumhurbaşkanının sözü, bu direnişin artık sona ereceği anlamına mı geliyor, herhalde yakında belli olur.

Gerçi Erdoğan “Onların terör anlayışı bizden farklı” demeye de devam ediyor, ama OHAL’in kalkmasıyla verilen normalleşme mesajının bu konuda atılacak pozitif bir adımla pekiştirilmesi hem içeriyi hayli rahatlatır, hem AB sürecinin önünü açar.

Önüne geleni “teröristlik”le suçlama kolaycılığının akıl almaz bir furyaya dönüştüğü çok anormal bir süreçten geçiyoruz.

Bu gidişe artık bir nokta konulup ibre yeniden normalleşme yönüne çevrilmeli.

Hem Türkiye, hem AB süreci için bu son derece önemli.

***

-Türkiye-AB ilişkileri  (27.3.18 tarihli scope yayınımız)

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Krizin başındayız

    İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi

    Babası konuştu, kızı çevirdi

    Çocuğunuz Okuldan Geri Kalmasın!

    'Yemen'de durum dayanılmaz bir hal aldı'

    Yerli üretim derken?

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Batman'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Tehdit etmek ahmaklık

    Endonezya'da son durum?

    KHK’lı vekiller, Meclis'te mağdurlar için çalışacak

    '150 yıl sonra yeniden tespit edildi'

    Öğrenciler borçlu mezun oluyor

    Hesap sormak boynumuzun borcu

    Dilipak: Menfaatperestlerden yakanızı kurtarın

    Eriyen maaşlar yeniden düzenlenmeli

    Üç futbolcu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

    Batman terörü lanetledi

    Gözyaşları ve dualarla: Şehitlerimiz ebedi yolculuğuna uğurlandı...

    İGDAŞ, İstanbulluları uyardı

    1'i çocuk 2 Filistinli daha şehit edildi; 18 Filistinli 'gerçek' mermi ile yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrenin AB’ye dönmesi için
    Ali FERŞADOĞLU

    “Baban ne iş yapar?”
    Genel

    Babası konuştu, kızı çevirdi
    Genel

    Gözaltındayken Demirel aradı, bize sahip çıktı
    Cevher İLHAN

    Türkiye “daha iyi durumda” imiş
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemin hışırtısını kimler duymaz?
    Genel

    Krizin başındayız
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Hissiyatımızı meşverete feda edelim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.