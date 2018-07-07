"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Meclisin ve milletin hukukunu korumak

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Temmuz 2018, Cumartesi
Yeni sistemde başkan ve kabinesi Meclisten güvenoyu almadan işbaşı yapacak; gensoru ve sözlü soru gibi denetim yolları da söz konusu olmayacak.

Bu durum, son dönemde “reis” eksenli bir düzlemde yürüyen karar alma ve uygulama süreçlerinde zaten sürekli bypass edilegelen Meclisin, tamamen devredışı kalıp etkisizleşeceği bir tabloya işaret ediyor.

Nitekim iki yıllık OHAL tecrübesi ve KHK  rejimi, bir anlamda bunun da temrini oldu.

Kural gereği içeriklerinin de, geçerlilik sürelerinin de OHAL gerekçeleriyle sınırlı olması gereken KHK’larla, OHAL’le hiç ilgisi olmayan konularda “kalıcı” düzenlemeler yapıldı ve bunlar anayasal ve yasal süreleri geçtikten çok sonra “formalite icabı” Meclise tasdik ettirilerek kanunlaştırıldı.

Yeni düzende “cumhur-başbakan”a verilen re’sen OHAL ilan etme ve KHK çıkarma yetkileriyle bu sistem sürekli kılınıyor.

Meclisin tümden işlevsizleştirilmesini netice verecek olan bu rejime karşı, yine aynı Meclisin millî irade ile seçilen ve kendilerini seçen millet nezdindeki görev ve sorumluluklarının idrakinde olan milletvekillerinin demokrasi adına sağlam ve kararlı bir duruş ortaya koymaları gerekir ve beklenir.

Haddizatında iktidar blokundaki vekillerin de bu duyarlılığı göstermeleri icab eder. Zira demokrasi bilinci bunu gerektirir. Ama bilinen sebeplerle onlar bu tavrı ortaya koyamasalar ve ortaya koymaktan içtinab etseler bile, Millet İttifakında bir araya gelen muhalefete mensup milletvekillerinin, Meclisin ve milletin hukukunu korumak adına güçlü bir dayanışma tesis ederek, bu konuda etkili bir kamuoyu oluşturmak için de yoğun bir gayret göstermeleri gerekir.

Millet İttifakının kuruluş temellerinin seçim öncesiyle sınırlı geçici bir ortaklık olmayıp demokratik hukuk devletinin değişmez değerlerine bina edilmiş olması, bunu İttifak üyelerinin uhdesine tevdi edilen tarihî bir görev ve sorumluluk haline getiriyor.

Güvenoyu, gensoru ve sözlü soru gibi denetim imkânlarının kaldırılmasıyla ortaya çıkan boşluklar, bu mekanizmaların, içi dolu, güçlü ve sağlam dosyalar hazırlanıp aktif şekilde kamuoyu önünde milletle paylaşılarak işletilmesi suretiyle doldurulmalı. 

Demokrasi mücadelesi zaaf kaldırmaz.

***

- Dört partinin kendi kimliklerini koruyarak bir araya geldikleri Millet İttifakı seçim işbirliğine bakan yönüyle sona ermiş olsa da, adalet, hukukun üstünlüğü, katılımcı demokrasi, hak ve özgürlükler gibi temel değerler için ortak mücadele boyutuyla daha da güçlenerek devam etmeli.

Okunma Sayısı: 671
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İş kazalarında 907 ölüm

    Bitter çikolata mutlu olmaya vesile oluyor

    699 sayılı yeni KHK yayınlandı

    Evsizlikten Dünya Kupasına

    Mutfakta yangın var

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı

    Son başbakana son sorular

    AP üyesi Alman Parlamenter Türkiye'nin AB üyelik sürecini değerlendirdi

    Brezilya da elendi

    KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen gözaltına alındı

    Ladraa’yı Filistin’e sokmadılar

    Bürokraside CV ile atama dönemi geliyor

    Yeniden gündeme gelen idam cezası gerçekten etkili mi?

    OPCW: Suriye'nin Duma kentinde klor gazı kullanıldı

    İsrail Suriye'ye ait askeri noktayı imha etti

    Şırnak kırsalında 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Başbakan Yıldırım: KHK bu gece yayınlanacak

    FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım Fransa oldu

    Eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Almanya Rusya'ya 'ateşkesi yeniden sağla' çağrısı yaptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    699 sayılı yeni KHK yayınlandı
    Ahmet BATTAL

    Son başbakana son sorular
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisin ve milletin hukukunu korumak
    Cevher İLHAN

    “Seçimde korku işlendi, insanlar korkutuldu”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Azgınlara açlık cezası
    Emin Fırat

    Ali Osman Karahan'ın hizmet hatıraları: Üstad’ı görme arzusu...
    Genel

    Mutfakta yangın var
    Faruk ÇAKIR

    Asalım mı, besleyelim mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin mihenge vurup eleştirmeliyiz?
    Genel

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.