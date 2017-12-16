23 yıldır ‘UNESCO’lu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınışının 23. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde düzenlenen etkinlik kapsamında “Altın Safran Fotoğraf Sergisi” açıldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu’nun UNESCO denildiğinde akla gelen ilk yerlerden birisi olduğunu söyledi. Safranbolu’nun Türkiye’de tüm şehirlere örnek olan bir yer olduğunu ifade eden Ürkmezer, “Safranbolu 23 yıl içerisinde sadece Türkiye’de değil dünyada da korunan bir kent olarak örnek olmaya devam etti ve bundan sonra da devam edecek. Bunda en önde gelen şey Safranbolu halkının gönüllülük esasına dayanması, koruma ve kullanımın bir arada devam etmesi. Safranbolu yüz yıllardır içinde barındırdığı mirası vatandaşlarıyla beraber gönüllülük esasına dayanacak şekilde korumaya ve kullanmaya devam ediyor. Bundan sonra da korumanın ve restorasyonun başkenti olarak devam edecek.” diye konuştu.