Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılan inşaatta tarihi kalıntılar bulundu

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Bahçeşehir Üniversitesi içinde bulunan inşaat alanında tarihi kalıntılar tespit edilmesi üzerine bölgedeki çalışmaları durdurdu.

Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde bulunan inşaat alanında tarihi kalıntılar tespit edildi. Alınan bilgiye göre, kampüs içindeki eski DGM binası ve otoparkının bulunduğu alanda yürütülen yeni kampüs inşaatı çalışmaları sırasında kaldırılan asfaltın altında tarihi kalıntılara rastlandı. Haber verilmesi üzerine İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, inşaat çalışmalarını durdurdu ve alanın etrafı yüksek çitlerle çevrildi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü arkeologları da alana gelerek incelemelerde bulundu. Arkeologların bölgede başlattığı kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında eski yerleşim yerlerine ait kalıntılar tespit edildiği öğrenildi. Metro istasyonundaki buluntular Bahçeşehir Üniversitesi yakınında yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonunda da daha önce Erken Demir Çağı'na ait kalıntılar bulunmuştu. Günümüzden 3000-3500 yıl öncesine ilişkin veriler sunan kalıntılar çerçevesinde mezarlık alanı tespit edilmiş, alandaki mezar çeşitleri ve iskeletler koruma altına alınmıştı. AA

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