Bu uygulama alkışlanır

Şanlıurfa Balıklıgöl civarında bulunan El Ruha oteli, dünyada tek benzeri Tokyo’da bulunan ‘otelde kütüphane’ uygulaması ile dikkat ve ilgiyi üzerine çekiyor.

2005’ten beri faaliyet gösteren El Ruha oteli, lobisinde bulunan ve otantik havaya sahip olan kütüphanede yerli ve yabancı misafirler için farklı dil seçenekleriyle çok sayıda kitap bulunduruyor. Kendisi de çok iyi bir okuyucu olan ve ilkokul yıllarından beri okuduğu kitapların özetini çıkaran, otelin satış müdürü Tuba Kesik bu güzel ve farklı uygulamanın diğer otellerde de olmasını istediklerini belirtti. Tuba Kesik otelde kütüphane uygulaması ile otel çalışanlarına da kitap okuma alışkanlığı kazandırıldığını söyledi. Otel kütüphanesinde yapılan sohbetin ardından Yeni Asya Neşriyat kitaplarından “Mutlu Aile Modeli, Pozitif Gençlik ve Pozitif Pencere” kitapları hediye edildi.

Personel de okusun

Otele kütüphane kurma fikrinin ortaya çıkışını anlatan Kesik, otel sahibinin okumayı çok sevdiğini ifade etti. Yola çıkış amaçlarının personele kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Kesik şunları dedi: “Otel sahibimiz meselâ her geldiğinde bana bir kitap önerir ve ‘bir daha geldiğimde kitabı bana anlat’ der. Bu konuda çok duyarlı ve kütüphanemizdeki kitapların çoğunu kendisi de okumuştur. Bir de bizim misafirlerimizin geneli şehir dışından geliyor ve bir saatte olsa oturup dinlenebilecekleri bir yer istiyorlar. O yüzden burası onlar için güzel ve farklı bir alternatif. Hem kitap okuyabiliyorlar hem de araştırma yapıyorlar.”

Şanlıurfa ne kadar okuyor?

İstatistiklere bakıldığında ise Şanlıurfa en az kitap okunan illerimizden biri. Bu duruma rağmen kitaplar ne kadar ilgi görüyor diye sorduğumuz otelin satış müdürü Tuba Kesik şunları diyor: Evet, kesinlikle ilgi görüyor. Gelen misafirlerimiz artık sistemi de çözmüş durumda. Birer tane kitap seçip resepsiyonda kayıt yaptırıyorlar. Kitapları okuyup daha sonra iade ediyorlar. Şanlıurfa’da bir tek bizim otelimizde böyle bir şey mevcut. Bende burada işe başladığımda şaşırmıştım gördüğümde. Kitabını alıp bu güzel ve sessiz ortamda kitap okumak gerçekten eşsiz. Burası açık bir alan, ama sessiz, o yüzden kitap okumak için gayet ideal. Biz aslında insanlara burasını kendi evleriymiş gibi hissettirmek istiyoruz. Özellikle devamlı konaklayan misafirlerimiz için çok iyi oluyor. Kitabı götürüp bir ay sonra bile getirebiliyorlar.

TV girmeyen eve kitap girer

Otelin bir diğer okuyucularından personel kadrosundan Aziz Bey de kitaplarla ilgili şunları söyledi: Yeni kitap okuyacak arkadaşlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ben kitap okumaya öyle başladım çünkü. Bir kitabı alıp son 5 sayfasından okumaya başlasınlar. Sonra zaten merak edip başa geri dönüyorsun. Bu şekilde kitap okurken sıkılıyorum bahanesi de ortadan kalkmış olur. Merak edilerek okunan kitaplar daha heyecan verici oluyor. Evimizde de televizyonda olmadığı için kitap okuyacak vaktimiz yeterince oluyor. Televizyon girmeyen eve kitap girer. Televizyon açık olduğunda herkes ona kilitleniyor ve ortada bir iletişim yok. Ama kitap okurken tamamen hayal dünyanız devrede oluyor. En önemlisi düşünüyorsunuz.”

Kitap ön planda olsun

Otele ilk girişte kütüphanenin lobi kısmında yer aldığı görülüyor. Bunun sebebini sorduğumuz Kesik, İlk izlenim her zaman önemlidir. Misafirlerimiz görsün ve onlar için böyle bir alanın mevcut olduğunu bilsinler istedik. Buranın hemen yan tarafı televizyon odası ancak misafirlerimiz orayı çok tercih etmiyorlar. Kitabın bir tık daha ön planda olmasını istedik ve o yüzden kütüphanemizi burada kurduk.”

HABER: FETHİYE SONGÜL AKAY - ŞANLIURFA