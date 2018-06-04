"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bu uygulama alkışlanır

04 Haziran 2018, Pazartesi 00:35
Şanlıurfa Balıklıgöl civarında bulunan El Ruha oteli, dünyada tek benzeri Tokyo’da bulunan ‘otelde kütüphane’ uygulaması ile dikkat ve ilgiyi üzerine çekiyor.

2005’ten beri faaliyet gösteren El Ruha oteli, lobisinde bulunan ve otantik havaya sahip olan kütüphanede yerli ve yabancı misafirler için farklı dil seçenekleriyle çok sayıda kitap bulunduruyor. Kendisi de çok iyi bir okuyucu olan ve ilkokul yıllarından beri okuduğu kitapların özetini çıkaran, otelin satış müdürü Tuba Kesik bu güzel ve farklı uygulamanın diğer otellerde de olmasını istediklerini belirtti. Tuba Kesik otelde kütüphane uygulaması ile otel çalışanlarına da kitap okuma alışkanlığı kazandırıldığını söyledi. Otel kütüphanesinde yapılan sohbetin ardından Yeni Asya Neşriyat kitaplarından “Mutlu Aile Modeli, Pozitif Gençlik ve Pozitif Pencere” kitapları hediye edildi. 

Personel de okusun

Otele kütüphane kurma fikrinin ortaya çıkışını anlatan Kesik, otel sahibinin okumayı çok sevdiğini ifade etti. Yola çıkış  amaçlarının personele kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Kesik şunları dedi: “Otel sahibimiz meselâ her geldiğinde bana bir kitap önerir ve ‘bir daha geldiğimde kitabı bana anlat’ der. Bu konuda çok duyarlı ve kütüphanemizdeki kitapların çoğunu kendisi de okumuştur. Bir de bizim misafirlerimizin geneli şehir dışından geliyor ve bir saatte olsa oturup dinlenebilecekleri bir yer istiyorlar. O yüzden burası onlar için güzel ve farklı bir alternatif. Hem kitap okuyabiliyorlar hem de araştırma yapıyorlar.”

Şanlıurfa ne kadar okuyor?

İstatistiklere bakıldığında ise Şanlıurfa en az kitap okunan illerimizden biri. Bu duruma rağmen kitaplar ne kadar ilgi görüyor diye sorduğumuz otelin satış müdürü Tuba Kesik şunları diyor: Evet, kesinlikle ilgi görüyor. Gelen misafirlerimiz artık sistemi de çözmüş durumda. Birer tane kitap seçip resepsiyonda kayıt yaptırıyorlar. Kitapları okuyup daha sonra iade ediyorlar. Şanlıurfa’da bir tek bizim otelimizde böyle bir şey mevcut. Bende burada işe başladığımda şaşırmıştım gördüğümde. Kitabını alıp bu güzel ve sessiz ortamda kitap okumak gerçekten eşsiz. Burası açık bir alan, ama sessiz, o yüzden kitap okumak için gayet ideal. Biz aslında insanlara burasını kendi evleriymiş gibi hissettirmek istiyoruz. Özellikle devamlı konaklayan misafirlerimiz için çok iyi oluyor. Kitabı götürüp bir ay sonra bile getirebiliyorlar. 

TV girmeyen eve kitap girer

Otelin bir diğer okuyucularından personel kadrosundan Aziz Bey de kitaplarla ilgili şunları söyledi: Yeni kitap okuyacak arkadaşlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ben kitap okumaya öyle başladım çünkü. Bir kitabı alıp son 5 sayfasından okumaya başlasınlar. Sonra zaten merak edip başa geri dönüyorsun. Bu şekilde kitap okurken sıkılıyorum bahanesi de ortadan kalkmış olur. Merak edilerek okunan kitaplar daha heyecan verici oluyor. Evimizde de televizyonda olmadığı için kitap okuyacak vaktimiz yeterince oluyor. Televizyon girmeyen eve kitap girer. Televizyon açık olduğunda herkes ona kilitleniyor ve ortada bir iletişim yok. Ama kitap okurken tamamen hayal dünyanız devrede oluyor. En önemlisi düşünüyorsunuz.” 

Kitap ön planda olsun

Otele ilk girişte kütüphanenin lobi kısmında yer aldığı görülüyor. Bunun sebebini sorduğumuz Kesik, İlk izlenim her zaman önemlidir. Misafirlerimiz görsün ve onlar için böyle bir alanın mevcut olduğunu bilsinler istedik. Buranın hemen yan tarafı televizyon odası ancak misafirlerimiz orayı çok tercih etmiyorlar. Kitabın bir tık daha ön planda olmasını istedik ve o yüzden kütüphanemizi burada kurduk.”

HABER: FETHİYE SONGÜL AKAY - ŞANLIURFA 

Etiketler: şanlıurfa, el ruha oteli, kütüphane
Okunma Sayısı: 1479
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinli STK'lardan dünyaya 'Rezzan en-Neccar' çağrısı

    Beyaz Saray'da iftar yemeği verilecek

    Tepkiler yine lafta kalıyor

    Bursa zehir solumak istemiyor

    Bu uygulama alkışlanır

    Yapraklara sevgi işliyor

    31 Mart’tan Bugüne Darbelerin Hedefi Hep Demokratlar oldu

    Öğretmenlerin derdi bitmiyor

    Bakanlık bu feryada kulak versin

    "Kanada ABD Başkanının kum torbası değil"

    Acı haber Hakkari'den geldi

    Trump'ın avukatına “Başkan kendisini affedebilir mi?” sorusu

    Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi... Aziz Yıldırım sonuçları beklemedi...

    Kosova'nın Prizren şehrinde asırlık Ramazan geleneği: Pitayka

    Meral Akşener: En büyük 3 sorunumuzu çözmedikten sonra Türkiye'nin geleceği yoktur

    'Neyle suçlandığını bilmeyen binlerce, on binlerce insanla muhatap oluyoruz'

    Muhammed Ali dualarla hatırlandı...

    “Her şey rutin, her şey normal”

    'Demirel'in köprüsünün parası Hazine'ye gidiyor da seninki niye uluslararası şirketlere gidiyor?'

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    El insaf diyoruz...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    31 Mart’tan Bugüne Darbelerin Hedefi Hep Demokratlar oldu
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP devlet partisidir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî ve uzun tedkikat ile yazılan program
    Genel

    Bu uygulama alkışlanır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî dalâlet
    Genel

    Tepkiler yine lafta kalıyor
    Risale-i Nur'dan

    İsraf, milletleri geri ve fakir bırakır
    Genel

    Öğretmenlerin derdi bitmiyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Avrupa üflüyor biz burada oynuyoruz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.