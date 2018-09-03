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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çocuklar için: Mizaca uygun eğitim

03 Eylül 2018, Pazartesi 00:20
Bizim Aile Dergisi Eylül sayısında, “mizaca uygun eğitim”i kapağına taşıyor.

Güzelliklerin ve başlangıçların mevsimi olan sonbaharın, ilk ayında, evli evine, köylü köyüne birer birer dönerken, yeni bir eğitim-öğretim sezonunun daha kapısındayız. Bizim Aile dergisi de buna istinaden eğitim sistemindeki handikapları hariç tutarak, aslî kaynaklarımızda da yerini alan, son dönemde ise adını daha sık duymaya başladığımız “Mizaca uygun eğitim”i kapak dosyasına taşıyor. Her çocuğun biri birinden farklı, şahsına münhasır ve özel olduğu vurgulanan, fıtrata uygun olarak geliştirilmiş okul öncesi eğitimin mahiyetine değinilen bu sayıda Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin eğitim anlayışı da bir kez daha sayfalarımıza taşınıyor.

Bizim çocuk üstün zekâlı!

Birçok ebeveynin, eğitimcilere yönelttiği bir soru var, “Bizim çocuk üstün zekâlı mı?” Psk. Banu Arslan’ın kaleme aldığı Çocuk Eğitimi sayfasında bu ay, üstün zekâ kavramı nedir? Bir çocuğun üstün zekâlı olup olmadığını nasıl anlarız? Bu konuda sık bilinen yanlışlar neler? gibi sorulara cevap bulacaksınız.

Mutlu Aile Modeli

Aile içi ilişkiler ve istişarenin mahiyeti, kız çocuklarını yetiştirirken gösterilmesi gereken hassasiyetler gibi daha birçok konuya değinilen, eşi ile birlikte kaleme aldıkları, Mutlu Aile Modeli kitabıyla Eğitimci Yazar Yasemin Yaşar ile yapılan keyifli sohbet de Aile sayfasında yerini alıyor.

Zengin muhtevalı Dağarcık sayfalarımız…

Merakla beklenen sayfalardan olan, Gıda Yüksek Mühendisi Nurcanan Akbaş Aydın’ın kaleme aldığı Ne Yiyoruz’da bu ay “Trans yağlar” var. Bunun dışında ‘Okuma köşem’le Dekorasyon sayfasında yer alan İç Mimar Nuran Salman, her ay basit malzemelerle, pratik, estetik şeyler üreten El Emeğim ve daha nicesi Bizim Aile’nin Eylül sayısında sizleri bekliyor. Keyifli okumalar…

Her çocuk özeldir, “Çocukların mizaçlarını bilersek, eğitim süreçleri çok daha sağlıklı olacaktır.”, “Okulda en kutsal hak çocuk hakkıdır.” Eğitimde reform, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, “Bir çocukla konuşup söz anlatmak, bir filozofla konuşmaktan aşağı değildir.”, Aşure Günü, Gülümse Çocuk için buluştuk, Muhteşem Süleyman, Küçücük, Şimdi ve her zaman İktisad Risalesi, İnsanların en cömerdi; Hz. Muhammed (asm), Yanında kim var?, Bir dikili ağacın olsun, Mutlu Aile Modeli, Bizim çocuk üstün zekâlı!, Trans yağ yoktur!, Çok fonksiyonlu sepet, Sonbaharda bu sebze ve meyveleri tüketin!, Okuma köşem, Susam yağı, Mutfakta neyi nerede saklamalı?, Etli Talaş Böreği, Çocuk Eğitiminde Maneviyat. 

İstanbul – M. Yasin Aydın 

Etiketler: bizim aile, yeni asya
Okunma Sayısı: 795
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