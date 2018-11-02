Karaların yüzde 23’üne el değmemiş

Dünyada kara parçalarının sadece yüzde 23’ünün el değmemiş olarak tanımlanabileceği bildirildi.

Çevre bilimciler ilk kez dünya üzerinde denizde ve karada el değmemiş olarak nitelendirilecek bölgelerin hassas ölçekli haritasını çıkardı. Çevre bilimciler haritaya bakıldığında dünyada kara parçalarının artık sadece yüzde 23’üne el değmemiş denebileceğine, Antarktika hariç geri kalan kısmının, insan eylemlerinin doğrudan etkisine maruz kaldığına dikkati çekti. Bilim insanları, Rusya, Kanada, Avustralya, ABD ve Brezilya’nın, karada ve denizde el değmemiş bölgelerin yüzde 70’ine sahip olduğuna ve bu ülkelerin, vahşi tabiatın koruma altına alınması konusunda çok büyük rolleri bulunduğuna işaret etti. AA

Okunma Sayısı: 64

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.