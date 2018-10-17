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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kitaplar doğru hazırlanıyor mu?

17 Ekim 2018, Çarşamba 00:55
Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkan Hamdi Sürücü, “Kitaplar ne kadar doğru hazırlanıyor? Bu kitaplarda verilen konular bizim ahlâkımıza ne kadar uygun?” diye sordu.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) ilk orta ve lise dereceli okullarda okutulan ders kitaplarını gerek muhteva ve gerekse görsel açıdan inceledi. Ders kitaplarında önceki yıllara göre daha az hataların olduğu görüldü. Ders kitaplarında hataların azalmasında ÖĞ-DER tarafından önceki yıllarda Millî Eğitim Bakanlığına sunulan Ders Kitabı İnceleme Raporlarının etkisi olduğu belirtiliyor. ÖĞ-DER Genel Merkezi tarafından organize edilen 3. kitap inceleme toplantısı Ankara Batıkent Birikim Koleji’nde yapıldı. Genel Merkez tarafından görevlendirilen 20 öğretmen tarafından yapılan kitap inceleme çalışması 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde yapıldı. İki gün süren çalışmanın ardından ders kitaplarında eskiye oranla daha az hatalara rastlandığı vurgulandı. Ders kitaplarını inceleyen komisyonun kitap incelemedeki kriterlerinden biri de kitaplardaki içerik ve görsellerin millî ve manevî değerlere uygun olup olmamasıydı.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR -

ÖĞ-DER’in 3. Kitap İnceleme Raporu önümüzdeki günlerde tamamlanıp, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere eğitim çevrelerine ulaştırılacak çalışma öncesi bir açıklama yapan Genel Başkan Hamdi Sürücü, kitapların öğrencilerin en önemli malzemesi olduğunu ve bu ders kitaplarının doğru bir şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı. Sürücü şunları söyledi: “Kitaplar ne kadar doğru hazırlanıyor? Bu kitaplarda verilen konular bizim ahlâkımıza ne kadar uygun veya ne kadar aykırı bu tesbit ediliyor mu? Bizler çalışmalarımızda bunu da ortaya koymak istiyoruz. ÖĞ-DER’in hazırladığı eğitim raporu, kitap inceleme raporu ya da basın açıklamalarının Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. İnşallah ÖĞ-DER’in yaptığı bu çalışmalar gençlerimizin ülkesine ve milletine hayırlı nesiller olarak yetişmesine vesile olur. Bu çalışmaya gönüllü katkı sunan öğretmen kardeşlerimize de teşekkür ederim” dedi. 

İstanbul  - Yeni Asya

 

Etiketler: eğitim sistemi
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