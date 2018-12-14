Mesleklerimize sahip çıkalım

Farklı dallarda 123 mesleğimizin kaybolmaya yüz tuttuğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu mesleklere sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır” dedi.

Kültürümüze has kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe 11 dalda 123 farklı kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Bu mesleklere sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır” dedi.

“120 meslek tehlikede”

Kaybolmaya yüz tutan mesleklere sahip çıkılmasının önemine dikkati çeken Palandöken, “Anadolu’dan Doğu’ya tüm bölgelerimizde, çok eskilerden kalma, birer kültür mirası olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz var. En güncel listeye göre 120 farklı meslek bugün parmakla sayılacak kadar az icra ediliyor. Bunun en büyük sebebi tabi ki teknolojiye yenik düşmeleri. Gelişen ve değişen dünyada her şeyin makineler ile fabrikasyon üretim ile olması bu meslekleri günümüzde bitirme noktasına getirdi. Halen baba mesleği icraatta bulunan esnaf ve sanatkârlarımız mevcut. Bu mesleklere sahip çıkmak Osmanlı ve öncesinden bu yana süregelen mirasımıza da sahip çıkmaktır. Çevremizde gördüğümüz duyduğumuz zaman onlara destek olup alış veriş yapmamız ve tamamen yok olmalarına engel olmamız lâzım” diye konuştu.

“Esnaflara ayrıcalık tanınmalı”

Palandöken,“AVM’lerde esnafa yüzde 5, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yüzde 3 yer ayrılması yasa ile zorunlu hale gelmişti. Fakat AVM’lerde esnafın da kaybolmaya başlayan meslek ustalarının da barınması çok zor. Çünkü bir AVM’de barınabilmek için oranın kirasının, aidatlarının, ortak giderlerinin o işyeri için ödenebilir olması gerekiyor. Fakat esnaf ya da kaybolmaya yüz tutmuş meslek ustalarının bu giderleri karşılayacak gücü yok. Sattıklarından kazandıkları bu ödemeler için yeterli değil. Bu sebeple bu kalemlerde esnafa ayrıcalık tanınmalı” dedi.

Haber: Ankara - Ahmet Terzi