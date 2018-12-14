"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Mesleklerimize sahip çıkalım

14 Aralık 2018, Cuma 18:18
Farklı dallarda 123 mesleğimizin kaybolmaya yüz tuttuğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu mesleklere sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır” dedi.

Kültürümüze has kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe 11 dalda 123 farklı kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Bu mesleklere sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır” dedi.

“120 meslek tehlikede”

Kaybolmaya yüz tutan mesleklere sahip çıkılmasının önemine dikkati çeken Palandöken, “Anadolu’dan Doğu’ya tüm bölgelerimizde, çok eskilerden kalma, birer kültür mirası olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz var. En güncel listeye göre 120 farklı meslek bugün parmakla sayılacak kadar az icra ediliyor. Bunun en büyük sebebi tabi ki teknolojiye yenik düşmeleri. Gelişen ve değişen dünyada her şeyin makineler ile fabrikasyon üretim ile olması bu meslekleri günümüzde bitirme noktasına getirdi. Halen baba mesleği icraatta bulunan esnaf ve sanatkârlarımız mevcut. Bu mesleklere sahip çıkmak Osmanlı ve öncesinden bu yana süregelen mirasımıza da sahip çıkmaktır. Çevremizde gördüğümüz duyduğumuz zaman onlara destek olup alış veriş yapmamız ve tamamen yok olmalarına engel olmamız lâzım” diye konuştu.

“Esnaflara ayrıcalık tanınmalı”

Palandöken,“AVM’lerde esnafa yüzde 5, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yüzde 3 yer ayrılması yasa ile zorunlu hale gelmişti. Fakat AVM’lerde esnafın da kaybolmaya başlayan meslek ustalarının da barınması çok zor. Çünkü bir AVM’de barınabilmek için oranın kirasının, aidatlarının, ortak giderlerinin o işyeri için ödenebilir olması gerekiyor. Fakat esnaf ya da kaybolmaya yüz tutmuş meslek ustalarının bu giderleri karşılayacak gücü yok. Sattıklarından kazandıkları bu ödemeler için yeterli değil. Bu sebeple bu kalemlerde esnafa ayrıcalık tanınmalı” dedi. 

Haber: Ankara - Ahmet Terzi

Haber Merkezi

Etiketler: TESK, meslek, kültür, Anadolu
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da "sarı yelekliler" alarmı sürüyor: Paris'i 8 bin polis koruyacak

    Dışişleri Bakanlığı: Yeni logomuz hayırlı olsun

    ‘Ötekileştirmek kötülüklerin anasıdır’

    Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

    ‘Huzurun temelinde adalet vardır’

    En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

    En büyük sorun: Liyakatsizlik

    Uzmanlardan Marmaray uyarısı

    İnşaat sektöründe işler yolunda gitmiyor

    Soylu'dan PKK çıkışı: Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz

    BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yeterli değil

    Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    750 milyon kişi bulunduğu ülkeden memnun değil

    ABD: Myanmar'daki Müslümanlar soykırım yaşadı

    Bakan Turhan: Tren kazası sinyalizasyon hatasından olmadı

    Veliaht Prens imajını düzeltmek için İsrail ile anlaşacak iddiası

    The Economist: Erdoğan yeni düşmanlar oluşturmak zorunda

    Musevi kökenli Müslüman yazar: İslam hayatın her yerinde olmalı

    Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

    Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaları birleştirme kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı Reformu Stratejisi
    Genel

    Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi
    Genel

    219 muvazzaf askere gözaltı kararı
    Genel

    The Economist: Erdoğan yeni düşmanlar oluşturmak zorunda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İman kerametine kimler ulaşmıştır?
    Risale-i Nur'dan

    En mühim silâhımız istiğfar ve Allah’a iltica
    Genel

    Ezan susarsa hürriyet biter
    📷
    Genel

    Dağların ihtişamı
    Genel

    Uzmanlardan Marmaray uyarısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.