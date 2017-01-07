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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Risale-i Nur Enstitüsü sempozyumda

07 Ocak 2017, Cumartesi
Risale-i Nur Enstitiüsü Genel Sekreteri Ahmet Dursun, İLEM Sempozyumunda, Meşrutiyet Dönemi gazetelerinde Bediüzzaman konusunda bir sunum yapacak.

15 yılı aşkın süredir ilim dünyasına hizmet sunan İlmi Etüdler Derneği  (İLEM), Türkiye’de İslâmcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslâmcı Dergiler Projesini hayata geçirdi. Projenin ikinci aşamasında ise, 1960 öncesinde yayımlanan İslâmcı dergiler inceleniyor. Bu kapsamda ayrıca 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde “1960 Öncesinde İslâmcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslâmcı Dergiler Sempozyumu İLEM ve Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. 

Risale-i Nur Enstitüsü de katılıyor

İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sempozyumun bugün Risale-i Nur Enstitiüsü Genel Sekreteri Ahmet Dursun “Meşrûtiyet Dönemi Gazetelerinde Bediüzzaman Said Nursî ve Sebilürreşad Mecmuası ile Münasebetleri” konulu bir sunum yapacak. 6:00-17:30 saatleri arasında “II. Meşrûtiyet Dönemi ve İslâmcılık” alt başlığı altında yapılacak 4. Oturumda konuşacak olan Dursun’a, Ahmet Koçak, “II. Meşrûtiyet Sonrası Türk Fikir Hayatında Filibeli Ahmet Hilmi’nin “Hikmet” Mecmuası”, Ahmet Taşğın, “1960 Öncesi İslâmcı Dergilerde Dinî Gruplar: Aleviler Yezidiler Örneği” ve Ayşe Polat, “Sırat-ı Müstakim ve Okuyucu Mektupları: “İslâm’ı” Sorma, Savunma, Tartışma ve İnşa” konuları ile eşlik edecek.

Kupür sergisi de var

Sempozyum kapsamında 1960 öncesi İslâmcılık düşüncesinin kültürel mirası kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca 1960 öncesi yayımlanan İslâmcı dergilerden alınan 80 parçalık bir kupür sergisi de ziyarete açılacak. Alanında uzman akademisyenler tarafından 45 bildirinin sunulacağı sempozyum bugün 9.30’da “1960 Öncesi İslâmcı Dergiler Sergisi Açılışı” ile başlayacak.

Kültür Sanat Servisi

Etiketler: risale-i nur enstitüsü
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  • tevfik

    07.01.2017 12:55:55

    2. İslamcı dergiler sempozyumu hava şartları dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Risale-i Nur Külliyatı

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