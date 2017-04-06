Şişli Camii fotoğraflarla

Şişli Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle, “Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Yapısı: Şişli Camii” sergisi, Şişli Belediye Başkanlığı Sanat Galerisi’nde 5 Nisan’da ziyarete açıldı.

Cumhuriyet İstanbulu’nun ilk anıtsal dinî yapısı olan ve klâsik Osmanlı mimarisini yansıtan Şişli Camii’nin sergisi Şişli Belediyesi Binası Sanat Galerisi’nde 5 Nisan’da açılıyor. Daha önce Pera Müzesi’nde sergilenen ve Şişli Belediyesi ve İstanbul Araştırmalar Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirilen “Şişli Camii Sergisi” Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen 59 eserden oluşuyor. Şişli Camii sergisi, zamanlaması açısından da önemli. Türk, Kürt, Ermeni, Musevi gibi toplumun her kesiminden vatandaşların bağışlarıyla yapılan Şişli Camii, birlikte yaşama kültürü ve hoşgörüyü yeniden hatırlatıyor.

Halkın ortak çabasıyla inşa edilmiş ilk camii

Şişli Camii’nin mimarî tasarımı, bir dönem Vakıflar Başmimarı olarak görev yapan Vasfi Egeli’ye ait. Egeli, Osmanlı ile erken Cumhuriyet dönemlerini birbirine bağlayan Birinci Ulusal Mimarlık üslûbunun son temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. Cumhuriyet İstanbulu’nun ilk anıtsal dinî yapısı olan ve klâsik Osmanlı mimarisini yansıtan Şişli Camii, bir üslûp örneği olarak kabul görmüş, günümüze kadar inşa edilen binlerce neo-Osmanlı cami için prototip oluşturmuştur. Ayrıca şehrin tarihinde, halkın kolektif çabasıyla inşa edilmiş ilk camidir.

İstanbul – Yeni Asya