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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Tespih, ‘Allah’ diyerek çekilir

08 Mart 2018, Perşembe 00:11
Eskişehirli Nurettin Sargın, “Tespih, gönül işidir. ‘Allah’ diyerek, çekilir.Gençlerimiz, sallayarak, taşıyor; ama biz bunu tavsiye etmiyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR’de, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesindeki dükkanında, başında fesle birbirinden değişik tespihler satan Nurettin Sargın, “Tespih; stres atar, çektikçe güzelleşir. Çekmeye biraz ara verdiğiniz zaman tespihler; küser, koyulaşır, sanki size sitem eder” dedi. Eskişehir’de yaşayan Nurettin Sargın, yaklaşık 8 yıldır tespih sattığını belirterek, kullananlara da çeşitli tavsiyelerde bulundu. Tespih sallamayı doğru bulmadığını kaydeden Sargın, “Tespih, gönül işidir. ‘Allah’ diyerek, çekilir. Gençlerimiz, sallayarak, taşıyor; ama biz bunu tavsiye etmiyoruz. Tespih, değişik bir kültürdür. Tespih, stres atar. Birisine sinirlendiğiniz zaman ‘Allah’ diyerek, tespih çektiğinizde sizi rahatlatır. Tespih, çektikçe güzelleşir. Bu, zevk işi, gönül işidir. Tespih çekmeye biraz ara verdiğiniz zaman bu tespihler; küsüyor, koyulaşıyor. Sanki size sitem ediyor. Burada bazı tespihlerimin bana seslendiğini hissediyorum, ‘Babacım beni niye çekmedin?’ diye konuştu. 

Tesbih alırken kandırılmayın

Kehribar tespih satın almak isteyenlerin dikkatli olması gerektiğini de belirten Nurettin Sargın, şunları söyledi: “Günümüzde her şey kehribar oldu. Kehribar, basit gözüküyor; ama çok basit bir şey değil. Kehribar, çam sakızının, çam reçinesinin 10 bin ile 100 bin yıl arası oluşumunu tamamlayan bir malzemedir, çıradır. Rusya, Polonya taraflarında çıkan bir malzemedir. Çam reçinesinin akarak fosilleşmesiyle oluşur. Saf kehribar bal rengidir; ama insanımız bunu bilmiyor. 100 liraya satılacak bir tespihi binlerce liraya alınıyor. Bilinen yerlerden tespih alın; ama aşırı paralar verilmeyin, kandırılmayın. Kehribar tespihin gerçeğini size ucuza vermezler. Hakiki kehribar tespih 750 liradan başlar, sonu yok.” 

DHA

Etiketler: tespih
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