Tezer ve Ekmen kitaplarını imzaladı

İstanbul 36. Uluslararası Tüyap Kitap Fuarında, Yeni Asya Gazetesi yazarlarından İsmail Tezer ve Hayreddin Ekmen Yeni Asya standında kitaplarını imzaladı.

4-12 Kasım arasında devam eden İstanbul 36. Uluslararası Tüyap Kitap fuarında yüzlerce yayınevi katılmış durumda. 4 gündür devam eden fuarı binlerce kişi ziyaret ediyor. Yeni Asya Neşriyat da, 3 nolu girişin hemen arka tarafında yerini almış durumda. Yeni Asya Gazetesi yazarlarından İsmail Tezer ve Hayreddin Ekmen bugün kitaplarını imzaladı. Birçok kişinin ilgiyle karşıladığı yazarlarımız, kitapseverlerle fotoğraf çektirdi, sorularını cevaplandırdı. Yoğun bir şekilde devam eden fuara okuyucularımızı ve tüm kitapseverleri bekliyoruz. Haber: CEMİL SAİD DEMİRDÖĞMEZ

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