"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yazma eserlere katmanlı koruma

20 Şubat 2019, Çarşamba 00:14
Kayseri’deki 223 senelik Yazma Eserler Kütüphanesindeki eserler böceklere karşı katran ağacından yapılan dolaplarda muhafaza ediliyor.

Kayseri’deki 223 yıllık Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi, kuruluşundan bu yana değiştirilmeyen kitapların muhafaza edildiği katran ağacından dolapları, taş kubbesi ve el yazmaları için özel dizayn edilen ortamıyla nadide eserlere ev sahipliği yapıyor. Kentin simgesi Cami-i Kebir ile duvar duvara bulunan, tarihi yazma eserler kadar dünden bugüne özelliğini koruyan mimarisiyle de dikkati çeken kütüphane, geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor. 3. Selim döneminde Reis-ül Küttab (Dışişleri Bakanı) olan Mehmet Raşid Efendi’nin memleketine kazandırdığı kütüphane, şu anda 2 bin 52 el yazması, 5 bin 923 Harf Devrimi öncesi eski basma, 18 İbrahim Müteferrika baskısı ve diğer kitaplar olmak üzere toplam 8 bin 520 eserle hizmet veriyor.

 

Eserler Harf İnkılâbı’ndan öncesine ait

Çoğunluğu dini olmak üzere edebiyat, tarih ve coğrafya konularında yazılmış Arapça ve Farsça eserlerin yer aldığı kütüphanede, İmam Maturidi’ye ait “Te’vilatü Ehlü’s Sünne” eseri de yer alıyor. Kütüphane bu özelliğiyle daha çok üniversite öğrencileri, akademisyenler ve araştırmacılara hitap ediyor. Tamamı dijital ortama aktarılmış eserlerden el yazması olanlar, nem ve çürümeye karşı özel yapılmış kompakt dolaplarda korunuyor. 223 yıl önce böcek gelmemesi için katran ağacından yapılan dolaplar ise halen ilk günkü özelliğini koruyor. Uzun yıllardır kütüphanede araştırma yapan emekli tarih öğretmeni Mehmet Karaarslan, Mehmet Raşid Efendi’nin memleketine bir cami yaptırmak istediğini, bunu dile getirdiği mektubun orijinalinin de kütüphanede yer aldığını söyledi. Yakınlarının Kayseri’de yeterli cami bulunduğunu ancak bir kütüphaneye ihtiyaç olduğunu belirtmesi üzerine Raşid Efendi’nin kararını değiştirdiğini anlatan Karaarslan, şöyle konuştu: “Kendisi Osmanlı bürokrasinin başı. Aslında kentte kütüphaneler var fakat müstakil bir bina mevcut değil. Diğer kütüphanedeki eserler de zamanla buraya getiriliyor. Yanında el yazmalarının saklandığı küçük bir deposu var. Buradaki eserler daha çok Harf İnkılâbı’ndan öncesine ait. İbrahim Müteferrika Matbaası’ndan çıkmış eserlerin bulunması burayı ayrıca özel kılıyor.”

 

AA

Etiketler: eser, yazma eser
Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlaçta zamlı tarife başladı

    Birlikte kurduk birlikte yaşatacağız

    Asıl suçlular ceza almıyor

    Halkımız fakirleşti

    Afrin şehidi dualarla uğurlandı: Son mesajı okuyan herkesi hüzünlendirdi...

    BM: Siviller, farklı taraflarca piyon olarak kullanılmaya devam ediyor

    Kılıçdaroğlu: 706 bin haneye ateş düştü

    Endişeye sebep oldu: "Akşamları evde otururken gelen sesleri hissediyoruz"

    Honda'dan Türkiye açıklaması: Türkiye pazarından çıkıyor mu?

    Cammu Keşmir'de tansiyon yeniden yükseliyor

    Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek

    18 derecede 'kar' keyfi

    81 ile 'en riskli alan' genelgesi

    "İsrail Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmeyi planlıyor"

    "Girdi maliyetleri karşılanamıyor"

    Uyarı mı, tehdit mi?

    TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2018'de azaldı

    ABD'de 16 eyaletten Trump'ın kararına dava: 'Parayı çalmasını durduracağız'

    Japon otomotiv devinden İngiltere kararı

    Aday listelerinin belirlenmesinde son saatler

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomide iç kanama
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din hizmetine siyaset gölgesi düşmemeli
    Genel

    Birlikte kurduk birlikte yaşatacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Yasak meyveyi kim yedirdi?
    Mustafa ORAL

    “Nur’dan bir amca”: Mehmed Ali Çakıcı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Raşit YÜCEL

    50 yıl, dile kolay!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Küresel kadın ve aile projeleri
    Faruk ÇAKIR

    Sistem sağlıklı mı?
    Genel

    Gençler Ankara’da buluşacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.