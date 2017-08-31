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31 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

31 Ağustos 2017, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Biz onların boyunlarına öyle halkalar geçirdik ki, çenelerine kadar dayanır da Hakk’a boyun eğmezler.

Yasin Sûresi: 8

HADİS:

Hz. İbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Tertemiz taharet yapın. Çünkü bu basuru giderir.

Ebu Ya’lâ’nın Müsned’inden                                                          

Camiü’s-Sağir, No: 5559

Delaili’n -Nur -5-

4-2. Cüz’î-küllî cömertlik denilen cûd sırrının mazharı, ulvî-süflî bütün varlığın gözde insanı, iki âlemin cesedinin ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü ve özü, en yüce ubudiyet ve kulluk mertebelerine eriştiği ittifakla muhakkak olan, en seçkin makamların gerektirdiği ahlâkları taşıyan, halil-i âzam (en büyük dost) ve habib-i ekrem (en sevgili kerim) efendimiz, 

Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e ve cümle diğer enbiya ve resullere ve O’nun (asm) Âline ve bütün Ashabına ve mukarreb meleklere, yer ve göklerin sakinlerinden Senin salih kullarına, indir (Allah bizden ve onlardan cümlemizden razı olsun) Zakirler zikrettikçe, gafiller gaflette kaldığı müddetçe, her göz açıp kapamada binler, binler selâmlar eyle. Her salâvat hakkı için, bizlere mağfiret ve rahmet eyle, lütufta bulun.

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