Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Onları tevkif edin; çünkü hesaba çekileceklerdir. Hani, niye birbirinize yardım etmiyorsunuz? Sâffât Sûresi: 24-25 HADİS: Muhammed ibni Abdullah’dan (ra) rivayetle: Uyluklarını ört. Çünkü uyluklar da avrettendir. Hâkim’in Müstedrek’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5770 Münâcâtü’l Kur’ân -13- Tevbe: 1- Ey onların ortak koştukları şeylerden münezzeh olan Sübhân! (Âyet: 31) 2- Ey peygamberini (asm) kâfirler yurdundan çıkardığı zaman ona yardım eden! (Âyet: 40) 3- Ey kullarının tevbesini, zekât ve sadâkalarını kabul eden Tevvâb, çok merhametli olan Rahîm! (Âyet: 104) 4- Ey Cennet karşılığında mü’minlerden canlarını ve mallarını satın alan! (Âyet: 111) 5- Ey Peygamberin, Muhacir ve Ensârın tevbelerini kabul buyuran! (Âyet: 117) 6- Ey Kendisinden başka ilâh olmayan, yüce Arşın Rabbi! (Âyet: 129)

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