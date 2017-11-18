Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onları tevkif edin; çünkü hesaba çekileceklerdir. Hani, niye birbirinize yardım etmiyorsunuz?
Sâffât Sûresi: 24-25
HADİS:
Muhammed ibni Abdullah’dan (ra) rivayetle:
Uyluklarını ört. Çünkü uyluklar da avrettendir.
Hâkim’in Müstedrek’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5770
Münâcâtü’l Kur’ân -13-
Tevbe:
1- Ey onların ortak koştukları şeylerden münezzeh olan Sübhân! (Âyet: 31)
2- Ey peygamberini (asm) kâfirler yurdundan çıkardığı zaman ona yardım eden! (Âyet: 40)
3- Ey kullarının tevbesini, zekât ve sadâkalarını kabul eden Tevvâb, çok merhametli olan Rahîm! (Âyet: 104)
4- Ey Cennet karşılığında mü’minlerden canlarını ve mallarını satın alan! (Âyet: 111)
5- Ey Peygamberin, Muhacir ve Ensârın tevbelerini kabul buyuran! (Âyet: 117)
6- Ey Kendisinden başka ilâh olmayan, yüce Arşın Rabbi! (Âyet: 129)