Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onu tutun, Cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra da azap olarak başından aşağı kaynar su dökün. Duhân Sûresi: 47-48 HADİS: Borcun ödemek, sözde durmak ve alacaklıya teşekkür etmekten başka yolu yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 7649

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