16 Haziran 2017, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
نسيان ده بر نعمتدر. يالڭز هر گونڭ آلامنى چكديرر، متراكم اولمش آلامى اونوتديرر.
Nurdan Katreler
Nisyan da bir nimettir. Yalnız her günün âlâmını çektirir, müterakim olmuş âlâmı unutturur.
Sözler, Lemaat, s.809
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