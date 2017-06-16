Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نسيان ده بر نعمتدر. يالڭز هر گونڭ آلامنى چكديرر، متراكم اولمش آلامى اونوتديرر. Nurdan Katreler Nisyan da bir nimettir. Yalnız her günün âlâmını çektirir, müterakim olmuş âlâmı unutturur. Sözler, Lemaat, s.809

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