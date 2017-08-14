Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مسائلِ ايمانيه‌نڭ إعتدالِ دمله، إنصافله، بر مداولۀِ أفكارصورتنده بحثى جائزدر. Nurdan Katreler Mesâil-i imaniyenin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr suretinde bahsi caizdir. Mektubat, s. 58

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