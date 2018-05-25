Cemaatte rahmet vardır

Ehl-i sünnet ve'l cemaat...

Zamanımızda cemaati güçlendirmenin ve cemaat oluşturmanın yolu bütün inananlara hitap eden güçlü kurumsal yapılar oluşturmak ve inananları bu güçlü kurumlar etrafında bir araya getirmekten geçmektedir.

Peygamberimiz (asm) bu hususa dikkatlerimizi çekerek “Mü’minler bir vücudun azaları gibidirler. Bir organ hastalanır ve zarar görürse bütün vücut onunla ilgilenir” (Buhari, Edeb, 27; Müslim, Birr, 17) buyurarak atomların, moleküllerin, hücrelerin, organların bir araya gelerek bir ruh etrafında birleştiği gibi, şahıslar, kurumlar ve kuruluşlar etrafında bir amaç ve hedef için bir araya gelmemizi istemiştir.

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm'de “Kuvvetli bir bina gibi saf tutarak cihad eden mü’minleri sevdiğini” (Saf Sûresi, 61:4) söylemektedir. Bu âyette kurumsal yapıları oluşturan binalardan bahsedilmesi enteresandır.

Yine Peygamberimiz (asm) “Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır” (Müsned-i Ahmed, 4:145) buyurur.

Cemaatle bir araya gelerek yapılan ibadetlerin sevabının şahsî ibadetlerden 27 derece daha üstün olduğunu (Buhari, Ezan, 30; Müslim, Mesacid, 42; Ebu Davud, Salât, Hadis No: 1153; İbn-i Mâce, Mesâcid, 16, Tirmizi, Salât, 245.) belirtmekte ve mutlaka şahsî ibadet ve faaliyet yerine cemaatî ve kurumsal hizmetlere dikkatimizi çekmektedir.