İnsan öğrenerek tekemmül ve terakki ettiği için devamlı öğrenmeye ihtiyaç vardır.

Bunun için öğrenme hayat boyu devam eder. Ancak nitelikli öğrenme özel ilgi ve alâka gerektirir. Öğretmen nitelikli, planlı ve disiplinli öğrenme için gereklidir.

Öğrenmenin üç temel unsuru vardır: Birincisi, öğrenilmek istenen konu.

İkincisi, öğrenmek isteyen öğrenci. Üçüncüsü, konunun uzmanı usta öğretmen. Bunun için mekânın o kadar önemi yoktur. İyi bir öğretmen en mükemmel bilgiyi en olumsuz şartlarda da verebilir.

İnsan hayat boyu kulağıyla, gözüyle ve tecrübesi ile pek çok şeyi öğrenir. Ancak istenen öğrenme etkili, nitelikli ve alışkanlıkları değiştiren ve yeni alışkanlıklar kazandıran öğrenmedir.

En iyi öğretmen belli bilgileri veren ve belli kalıpları ezberleten değil, ilham veren, öğrencinin kabiliyetlerine hitap eden ve kabiliyetlerinin gelişimini sağlayan öğretmendir. Öğrencilerin merakını tahrik ederek öğrenme isteği uyandırır. Öğrencinin öğrenmek istediğini nereden ve nasıl öğreneceğini öğretir.

Bilgi toplamak iyi bir öğrenme metodu değildir. Bu bilgiler ansiklopedilerde ve kitaplarda zaten vardır. İdeal öğretmen doğru bilgiye nasıl ulaşılabileceğini öğretendir. Doğru bilgiye ulaşmak için “Metot ve usûl” yani yöntem öğretendir. Böylece metotlu düşünmeyi öğreten, sorgulayabilen ve aklını kullanarak eldeki bilgilerden yeni bilgilere ulaşmak mümkün olur. Buna bilgi üretimi denir. Zira ansiklopedik temel bilgiler bir nevi hammaddedir. Bu hammaddeyi işleyerek mamul madde haline getirecek olan insanın aklı, becerisi ve gayretidir. Öğrenmenin amacı bu beceriyi kazandırabilmektir.

Evet, ideal öğretmen metot ve usûl çerçevesinde aklını kullanmayı, metotlu düşünmeyi ve mevcut bilgilerden yeni bilgileri elde etmenin yollarını öğreten öğretmendir.

Kısaca ifade edecek olursak: İdeal öğretmen düşünmeyi öğreten ve ilham veren öğretmendir. İdeal öğretmen öğretmekten çok öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak yolu gösterir.