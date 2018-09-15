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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Dünya Temizlik Günü ve ambalaj atıkları

M. Fahri UTKAN
15 Eylül 2018, Cumartesi 00:55
PAGÇEV’in (PAGEV Geri Dönüşüm İşletmesi) 21 Haziran 2018 tarihinde “Bilinç olmayınca milyonlarca lirayı çöpe atıyoruz”!” başlığıyla bir basın bülteni yayınlamıştı. 15 Eylül “Dünya Temizlik Günü’ olması dolayısıyla da konuya ilgisiz kalmak istemedim.

Basın bildirisinin can alıcı ara başlığı ise, “Yılda kişi başı 48,2 kilo ambalaj tüketip sadece 27,9 kilogramını dönüştürüyoruz” idi.

PAGÇEV’in söz konusu bülteninde, geri dönüşüme dikkat çekilerek ülkemizde gelinen son durum hakkında bilgiler de paylaşılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan “Ambalaj Bilgi Sistemi” verilerine göre 2016 yılında pazara sunulan 3 milyon 850 bin tonluk ambalaj atığının yüzde 58’sini oluşturan 2 milyon 226 bin tonunun geri kazanıldığı, yani kişi başına tüketilen 48,2 kilogramlık ambalaj atığının 27,9 kilogramı geri dönüştürüldüğü belirtiliyordu.

Aynı bültenin devamında “Kamu, yerel yönetimler, üreticiler ve tüketiciler olarak hepimizin sorumlulukları var.” denilerek, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin de geri dönüşüm noktasında önemli yenilikler getirdiği belirtilmiş.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ambalaj Bilgi Sistemi verilerine göre 2016 yılında plastik, kâğıt, cam, metal, kompozit ve ahşap olmak üzere pazara sunulan ambalaj atığı toplam 3 milyon 850 bin ton. Kişi başı 48,2 kilogramlık ambalaja denk geliyor. Aynı dönemde geri kazanılan ambalaj atığı ise kişi başı 27,9 kilogram. Etkin bir Atık Yönetim Sistemi ile geri dönüşüm oranlarını arttırmak mümkün.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını öngörüyor ve bu konuda Belediyelere önemli sorumluluklar getiriyor. PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, “Ambalaj atıkları çöpe gönderilemeyecek kadar değerli. Her yıl ekonomiye kazandırılabilecek milyonlarca lirayı çöpe atıyoruz. Geri dönüşüm endüstrisinin gelişimi de bu alandaki çalışmaları hızlandıracaktır. Türkiye’de 2016 sonu itibariyle 751 lisanslı geri dönüşüm tesisi ile 566 toplama ve ayrıştırma tesisi bulunuyor. Bunların sayısının artması gerekiyor” diye konuştu.

Geri dönüşüm noktasında atılacak en önemli adımın konu hakkında kamuoyunda bilinç oluşturmak olduğunu belirten Yağmur Cengiz, “Sürdürülebilir bir geri dönüşüm için hepimize sorumluluk düşüyor. Ambalajların çöp olmadığının, yerlerinin doğa olmadığının bilincinde olmak zorundayız. Hayatımıza katkı sunan ürünlerle işimiz bittiğinde onları geri dönüşüm kutularına atmak biz tüketicilerin sorumluluğuyken bunları geri dönüşüm sistemine ulaştırmaksa kamunun sorumluluğunda. Çevreyi ilkel bir yöntem olan yasaklama ile değil bilinçli tüketim ve geri dönüşüm ile koruyabiliriz. Kamu tarafından oluşturulmuş iyi bir atık yönetim sistemi ile geri dönüşümde çok ileri noktalara ulaşabiliriz” sözleri ile açıklamalarını bitirdi.

Güzel Türkiye’mizin yıllardır süregelen çöp sorunu, sahil şeritlerindeki plastik atıklar, hafta sonları piknik alanlarından geriye kalan çöp manzaraları bu yaz da sıkça haberlere yansıdı. Çöp sorununa duyarlı vatandaşlarımız bireysel olarak çözüm arasa da, toplum genelinde bir farkındalık oluşmadan bu soruna çare bulmak hayli güç. Dünya’da ki sivil toplum hareketlerinden yola çıkarak, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında ‘Hadi Yapalım’ sloganı ile Türkiye genelinde bir çöp toplama kampanyası başlatılıyor. 

Hiçbir kuruluşa bağlı olmadan ortaya çıkan bu kampanyanın daha çok kişiye ulaşabilmesi için herkes gönüllü olarak çalışmalı. Desteğin(M)iz Ülkemiz için çok değerli. 15 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek kampanyanın hepimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.

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