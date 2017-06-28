Ebed müddet devletler

Son günlerde İbn Haldun isminde bir üniversite açıldı.

Üniversiteye bu isim verilmesi vesilesiyle İbn Haldun hakkında birçok yazılar yazılıyor. İbn Haldun’un fikir beyan ettiği konularla ilgili Bediüzzaman’ın da fikirleri olması hasebiyle bu konuyla ilgili en çok Nur Talebelerinin yazması gerekir. Konuyla ilgili birçok yazı özellikle Köprü dergisinde olmak üzere literatürümüzde mevcuttur.

Fehmi Koru’nun 4 Haziran tarihli kendi sitesinde paylaştığı yazıda İbn Haldun’dan alıntılayarak ‘Devletlerin doğma, büyüme ve çökme dönemlerini bir tür zorunluluk...’ olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşım şüphesiz doğru olmakla beraber eksiktir.

Bediüzzaman da devletleri insan hayatlarıyla ilişkilendirir, insanların yaşı arttıkça kuvvetleri önce artar sonra zayıflayarak biter. Öyle ise kuvveti esas alan Orta Çağ devletlerinin de ‘doğma, büyüme ve çökme dönemleri’ vardır. Fakat ilim yaş ilerlemesiyle hep artacağından, yaşlanmakla ilim azalmak yerine artacağından ilme dayanan modern devletler Hızırvari ömre mazhardırlar. Bediüzzaman halihazırdaki Avrupa devletlerini iddiasına delil getirmektedir. Bu mesele devletlerde böyle olduğu gibi şirket, hükümet vs. gibi yapılarda da geçerlidir.

İbn Haldun’la ilgili konunun tam anlamıyla aydınlanması temennisiyle.