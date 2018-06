Ekonomi ile ilgili haberlerde rastlarız; “Yatırımcılar için en kârlı fırsatlar!”, “Yatırımcılara müjde!”, “Az sermaye ile en kazançlı iş yatırım” gibi cazip başlıklar atarlar.

Ancak bunlar geçici, az bir ömür için, fani tekliflerdir. Kısa ömürde kazandırıp kaybettireceği de meçhuldür. Bir kazanç söz konusu olsa bile kabir kapısına kadardır.

Bir pazar daha var ki, bire bin kazandırıyor. Ramazan ayı, böyle kârlı bir iş için kurulmuş bir pazardır. Kazandıracağı kârlar ise, hem dünya için hem de ahiret için kesin ve nettir. Âyet ve hadislerle müjdelenmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm, evliyalar, veliler gibi sözü doğru olan mübarek zatların haber vermesiyle de sabittir ki, Ramazan ayı en kârlı mevsimdir.

Yatırımcılara müjde! Bu pazarda bire bin var!

Ramazan ayında amellerin sevabı bire bindir.

Kur’ân-ı Kerîm okumanın her bir harfinin on sevabı vardır ve on Cennet meyvesi kazandırır. Ramazan-ı şerifte ise, on değil bin sevabı vardır.

Âyet-el Kürsî gibi okunması faziletli olan sûre ve duâların sevabı binler ve Ramazan ayının Cuma günlerinde çok daha fazladır.

Kadir Gecesi'nde ise, her bir Kur’ân harfinin sevabı otuz bin sevaba ulaşır.

İşte Ramazan ayındaki bu kârlı ticarete ve dâvete katılmayan, inanmayan, ya da önemsemeyen kişilerin ne büyük zararda olduğunu siz düşünün.