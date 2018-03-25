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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Bir kromozom fark

Merve İRİYARI
25 Mart 2018, Pazar
Ozi, ya da Ozan. O, bizlerden farklı bir çocuk. Onun hayatı bizden farklı. O sadece bir çizgi film karakteri değil aslında.

O bir örnek tip. Artı bir kromozom olmanın en güzel somutlaştırılmış şekli. Bu dünyada yer alan binlerce çocuğun örneği olarak her gün yarım saat evlerimize konuk oluyor. Eskiden beri takip ettiğim çizgi filmler vardı. Şimdi de Ozi. 

Bu hikâyenin kahramanı Ayşe ve Ali. Onlar ilk çocuklarının heyecanı ile yaşarken yapılan tetkikler ile otizimli çocukları olacaklarını öğrenir. Doktorlar ne kadar zorlukları olacağını anlatırlar. Hayatları boyunca çekecekleri bir yükmüş gibi adlandırırlar. Ama Allah’ın verdiğini bir an için unuturlar. 

Ağlamaktan gözleri şişen Ayşe, artık kararını verir, ama bunu yarın söylemek ister. Çünkü bugün zaten yeterince üzüntü duymuşlardır. Ama son bir kere de Allah’ın ona yol göstermesi için istiareye yatmak ister. Abdestini alır, duâsını okur ve uykuya dalar.

Onu uyandıran ses “Beni bırakma Anne!” sesi olur. Ayşe yine  ağlayarak uyanır. Rüyasını kimseye anlatamaz. Anlatsa sanki bir camı kıracakmış gibi hisseder. Bir rüya, amel edilmese de yol gösterir. Rüya ile kararını değiştiren Ayşe Hanım, artık zor bir kararı da verir. Allah’ın benim için uygun gördüğü evlât bu ise; gerisi onun takdiri.

Doğum olur ve Nisa dünyaya gelir. Yapılan tetkiklerin aksine gerçekten sağlıklıdır. Kromozom sayıları normaldir. Ve doktor testin de yanılacağını belirtir. Ayşe Hanım, eğer ilk kararı ile hareket etmiş olsaydı Nisa şimdi olmayacaktı. Hem Allah’tan af diledi hem de bu işi yapmadığı için şükretti.

Bugün bu testler ile alınan bir çok bebek var, ya da testleri yaptırmayarak Allah’ın onlara verdiği evlâdı kabullenenler var. Allah, her otizimli anne ve babaya sabır ve güç versin. Ama onlar da her çocuk gibi özel ve güzel. Bütün otizimli çocuklar sadece bir farkla bin farkı olan, ama eğitim alarak bir çok işi de yapabilen çocuklar. 

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