Avrupa’da Kur’âna kulak verenler artıyor

Mesih ile Mehdî’nin mânâ âleminde buluşmaları gibi, maddî âlemde de birliktelik emareleri belirginleşiyor.

Hazret-i İsa’dan ve semavî fermanlardan gücünü alan birinci Avrupa’nın; ikinci sefih ve bozuk Avrupa ile mücadelesinde, İslâm’la el ele birlikteliğin ilmî ve manevî boyutları, çeşitli vesilelerle anlaşılır hale geliyor.

Muhammedî rüzgârların meltemsî esintilerine yüzünü gözünü tutan, göğsünü kabartan Mesihî bir coğrafya..

İçlerini saran, ruhlarını okşayan ve vicdanlarını rahatlatan asûde huzurun bir sebebinin de İslâm olduğunu kabul eden İsevîlerin sayısı az değildir.

Fabrika bacaları ve kiliselerin aralarından yer yer minarelerin de yükselmesi, gözlerini çan sesiyle açanların, ezan sesine de kulak vermeleri alışılır hale geliyor.

Karşılıklı hediyeleşmeler ve bayramlaşmalar günden güne gün yüzüne çıkıyor. Evinde yaptığı Noel pastasını sana hediye ederken, senin ona verdiğin Türk çayını, Türk kahvesini ya da kurban etini severek ve sevinerek kabul ediyor. Hastahanelerde, üniversitelerde ve kışlalarda mescid açılması yaygın hale geliyor. Lâkin bu yolda açıktan mesafe almanın zorluklarına da yaşayarak şahit oluyoruz. En önemli sebebi de, meselenin önemine olan inancın ve ciddiyetin zayıflığıdır. Yani hâlâ “olsa da olur, olmasa da” havasında, günü kurtarma çabasındayız!

* Dünyayı saran tehlikelerden, insanlığı kuşatan korkunç tehditlerden habersiz gibi, birbirimizin halleriyle, detaylarla uğraşıyoruz. Önce bu girdaptan, bu handikaptan kurtulmamız lâzım.

Her şeyden önce de bakış açımızı, nazarımızı ıslâh etmemiz lâzım.

* Müslümanlar açısından:

Kur’ân-ı Kerîm bu hususta ne emrediyor? Ehl-i Kitap hakkında ne diyor? Hazret-i İsa ve Hazret-i Meryem’i nasıl anlatıyor? Ehl-i Kitapla muamelemiz nasıl olmalıdır? Peygamber Efendimizin (asm) bu alandaki tatbikatı nasıl olmuştur, beyanları nedir? Hem Kur’ân’ın, hem de Peygamberimizin (asm) zamanımıza bakan mesajlarıyla Nur saçan Risâle-i Nurlar’ın bu husustaki izahları nasıldır?

* Üstad Said Nursî’nin bu alandaki teşebbüs ve açıklamaları nasıldır? Onun, “İstikbalin kıt’alarında hakikî ve manevî hâkim olacak ve beşeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnız İslâmiyet’tir ve İslâmiyet’e inkılâb etmiş ve hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak İsevîlerin hakikî dinidir ki, Kur’ân’a tâbi olur, ittifak ederler.” sözlerini nasıl anlamalıyız?

* Hıristiyanlar açısından: Hazret-i İsa’nın hakikî mahiyeti nedir? Kendisinden sonra gelecek olan Peygamber hakkındaki beyanları nasıldır?

* “Artık sizinle konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın reisi geliyor” şeklindeki İncil âyetini nasıl anlamalıyız?

* Elimizdeki İncil’in aslına uygunluk derecesi nedir? Müslümanların elinde olan bu Kur’ân’ın bize söylediği ve bizden beklediği bir şeyler yok mu?

* Hazret-i Muhammed (asm) kimdir ve ne yapmıştır?

* İşte bu ve buna benzer soruların cevapları kutsî ve sağlam kayıtlarda ve kaynaklarda mevcuttur. Yeter ki samimî olalım. Yeter ki hakikatı arama niyet ve azminde olalım. Asıl hata, insan unsurundan ve olayların yanlış okunup yorumlanmasından kaynaklanıyor.

* Öyleyse, gün geçtikçe önem derecesi artan bu mesele, şahısların inisiyatifine bırakılmamalı. Kudsî kaynaklara dayanan bir “şahs-ı manevî” oluşturulmalı ve cemaat şuuru içinde yürütülmelidir..