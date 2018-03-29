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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cennette evlilik

Muhammed Nur Yazar
29 Mart 2018, Perşembe 00:50
Mükemmeliyetin her türlüsüne meyilli olan insan için, Kur’ân-ı Kerîm’de Cennet nimetleri için detaylı bilgiler verilmiştir.

Îmân edip sâlih ameller işleyenlere, şüphesiz kendileri için altlarından ırmaklar akan Cennetler olduğunu müjdele! (Onlar) ne zaman rızık olarak oradan, herhangi bir meyveden rızıklandırılsalar: “Bu, daha önce rızıklandırıldığımız şeydir” derler. Çünkü bu (Cennet nimetleri), kendilerine (dünyadaki rızıklarıyla) birbirine benzer şekilde verilir. Onlar için orada tertemiz zevceler de vardır ve onlar, orada ebedî olarak kalıcıdırlar.” 1

Bu âyetten anlaşılacağı üzere bütün nimetleri içinde barındıran Cennet, elbette ki evlilik gibi bir nimeti de içinde bulunduracaktır. Dünya hayatında kurulan aile hayatları, eşlerin her ikisi de Cennete liyakat kazanmaları halinde,  ebediyen beraber olacak ve münasebetleri sonsuza kadar devam edecektir. Bekâr ve mücerret kalanlar ise, lâyıklarını fazlasıyla bulacaktır.

Muhabbet doğru kullanıldığında, baki birlikteliğe vesile olur. Bediüzzaman şöyle diyor: “Refika-i hayatına meşrû dairesinde, yani, lâtif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-i sîretine binaen samimî muhabbet ile, Rahîm-i mutlak, o refika-i hayatı hurilerden daha güzel bir surette ve daha ziynetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dâr-ı saadette ebedî bir refika-i hayatı tahattur ettirecek enis, lâtif, ebedî bir arkadaş, olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kat’î verecektir.”2

Bu yüzden muhabbet, kısa zamanda gidecek dış güzelliğe bağlanmaz. “Kişi sevdiği ile beraberdir”  sırrınca bakî bir arkadaşlığa götüren, birbirlerine hayırda taklit etttiren iç güzelliğe bakılır.

Demek dünyada muhabbeti doğru kullananlar, ebedî âlemde birlikte olacaklar. 

Dipnotlar:

 1) Bakara, 25. / 2) Sözler, 32. Söz.

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