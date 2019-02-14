Filistin’in siyasî yapısı ve seçim tartışmaları-2

Filistin’de yaşanan siyasî ve seçim süreçleri HAMAS ve El Fetih arasındaki tartışmaları derinleşmiştir.

Bu durum kendisini Gazze’de HAMAS’ın, El Fetih’in de ülkenin diğer bölgelerinde etkili olmasıyla göstermektedir.

Ülkede HAMAS ve El Fetih arasında birçok alanda siyasî rekabet devam etmektedir. Buna bir de İsrail’in, Filistin’i sömürgeleştirme, yoksullaştırma ve tecrit etme politikaları eklendiğinde Filistinliler üzerindeki hayat şartları çok daha ağırlaşmaktadır. Bununla ilgili olarak İsrail’in bölgede Yahudi nüfus çoğunluğu oluşturmak, Filistinlilerin sayısını azaltmak, Doğu Kudüs’ü izole etmek ve Batı Şeria’yı ikiye bölmek girişimleri de unutulmamalıdır.

İşte bütün bu şartlar altında Filistin’de siyasî, ekonomik ve sosyal istikrarı sağlamak oldukça zordur. Filistin Başbakanı Rami Hamdallah 29 Ocak 2019’da istifasını sunmuş ve istifası Devlet Başkanı Abbas tarafından kabul edilmiştir. Hamdallah ve kabinesi yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek. Abbas da yeni Parlamento seçimlerinin yapılması hususunda Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yetkili organlarında görüşmelere başladı.

Ancak Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi kurulacak yeni hükümette yer alamayacaklarını duyurdular. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı’nın kıdemli yetkilisi Miriam Abu Dakka da “FKÖ’yü oluşturan unsurların tek başlarına karar almaya yetkili olmadıklarını, aynı zamanda bölünmeyi derinleştiren bir hükümete girmeyeceklerini ve amaçlarının Yüz Yılın Anlaşması’nı bitirmek” olduğunu beyan etmiştir.

“Yüz Yılın Anlaşması” ise, yakında ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’da ilân edeceği barış planını ifade ediyor. Diğer bir Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı yetkilisi Kayed El Ghul “gruplarının 1993’te Oslo Anlaşması’na da karşı çıktıklarını, Filistinli siyasî unsurlar arasında ulusal birlik sağlanmalı, HAMAS ve El Fetih arasındaki güç mücadelesinin sonlandırılması gerektiği”ni açıkladı. Böylece El Fetih içerisindeki gruplardan üçünün yeni hükümete destek vermeyeceği ortaya çıkmış oldu.

HAMAS Sözcüsü Sami Ebu Zuhri muhtemel yeni seçim ve hükümet hakkında “ortaklık ve ulusal fikir birliğine alternatif olmadığına inandığını” belirtti. Buna karşılık Hamdallah da “HAMAS ve El Fetih arasındaki derin fikir ayrılığının sona erdirmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını” bildirdi. Bununla birlikte El Fetih yetkililerinden Majed El Fetyani “yeni hükümetin kurulması için çeşitli siyasî partiler ve unsurlarla istişareler içerisinde oldukları”nı açıkladı.

Kesin olmamakla birlikte Hamdallah’ın yerine adı geçen adaylar arasında Mohammed Shtayyeh, Azzam el Ahmed, Cibril Rajoub ve Saeb Erekat da bulunuyor. Birden fazla adayın olması El Fetih’in henüz kendi içerisinde net bir karara varamadığını gösteriyor. Diğer taraftan Abbas’ın önümüzdeki günlerde, seçimler için El Fetih’in adayını ilân etmesi gerekiyor. Aksi takdirde uzun süreli belirsizlik El Fetih içinde görüş ayrılıklarını derinleştirebilir.

Katar gazetelerinden Al-Khallej’de geçen bir habere göre, yeni Filistin hükümetinin kurulması konusunda Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkelerinin istişare süreçlerine müdahale ettikleri bildiriliyor.

Mısır ve Suudi Arabistan’ın müdahaleleri sürecin dış etkilere açık olduğunu göstermekle birlikte, kurulacak muhtemel hükümetin İsrail’in ve İsrail yanlısı Arap rejimlerinin desteğini kazanmaya yönelik yorumlanıyor. Ayrıca Abbas’ın hükümet çalışmalarına İsrail ve ABD’nin kabul edebileceği kişileri bakanlıklara getirebileceği ihtimali de tartışılmaktadır.

Aslında bütün bu tartışmalar içerisinde en önemli olan unutulmaktadır. O da Filistin halkının görüşünün ne olduğu ve ne istediğidir. Öncelik Filistinlilerin günlük asgarî yaşama standartlarını sağlayabilmektir. Seçim süreçlerinde elbette siyasî unsurlar kendi içlerinde ve farklı siyasî yapılarla diyalogda bulunmaları gerekir.

Ancak önemli olan Filistin halkının talepleridir. Henüz tarihi belirtilmemişse de, siyasî tarafların seçim sürecinde Filistinli’lerin de görüşlerini alması kaçınılmazdır.