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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Günümüzde Suakin Adası (2)

Muhammet ÖRTLEK
31 Mart 2018, Cumartesi 00:11
Suakin Adası geçmişten bugüne stratejik konumundan dolayı bölgesel ve küresel güçlerin ilgi odağı olmuştur. Suakin’in bulunduğu coğrafyada Osmanlı’dan sonra İngiltere’nin etkisi görüldü.

İngiltere 1898 Ocak ayında İngiltere-Mısır Anlaşması ile bölgede hakimiyetini tekrar sağlayarak Suakin’de Mısır bayrağının yanında İngiliz bayrağı da dalgalanmaya başladı. Diğer taraftan Suakin’de 40 yıl süren demiryolu hayali 1905’te gerçekleşti. Suakin’de iki adet Mısır bankası ve pamuk-çırçır fabrikaları kurularak iş imkânları sağlandı. İstihdamın arttırılması ile adanın nüfusu 10.500 kişiye ulaştı. Ancak adanın ikinci kalkınması olarak ifade edilen bu gelişme yine Suakin’in coğrafi sınırlarının darlığını da gösterdi. Küçük savunma ve ticaret adası Suakin’in coğrafi durumu ve limanı, XX. Yüzyılın büyük ve geniş gemilerinin yanaşmasına engel oldu. Bununla birlikte denizden adaya yönelik “mercan musallatı” olarak adlandırılan mercan popülasyonunun hızla artışı, adanın su kanallarının tıkanmasına yol açtı. Bunların neticesinde 1909’da radikal bir karar alınarak Port-Sudan’da yeni bir liman kasabasının inşaatına başlandı. 1920 yılına gelindiğinde Suakin ıssız bir yer haline gelmiş, ticarî faaliyetler sona ermiş ve artık Hacıların uğrak yeri değildir.

Suakin’le ilgili Carolyn Fluehr-Lobban, Richard A. Lobban Jr., John Obert Voll’un editörlüklerinde 1992’de Scarecrow yayınlarından çıkan “Historical Dictionary of the Sudan African Historical Dictionaries” adlı kitap okumaya değerdir.

Türkiye’de adının pek duyulmadığı ada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2017’de Sudan’ı ziyaret etmesiyle gündeme gelmişti. Suakin’in stratejik konumu ve Osmanlı geçmişi Cumhurbaşkanı’nın Suakin’i yeniden inşa ederek turizme kazandırılması yönündeki talebi, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir tarafından olumlu karşılanmıştı. Türkiye ve Sudan heyetleri arasında farklı alanlarda toplam 13 adet anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar Port-Sudan Serbest Ticaret Bölgesi, Kızıldeniz’de askerî ve sivil gemiler için liman ve tersane yapımı, havalimanı inşaatlarını vd. kapsamaktadır.

Türkiye’nin Katar, Somali, Sudan ve diğer Afrika ülkeleriyle gelişen ilişkileri bölgenin önemli ülkelerinden Mısır’ın dikkatini çekmektedir. Hemen yanı başında Türkiye’nin varlığını hisseden Mısır’ın bu durumdan rahatsız olduğu ihtimal dahilindedir.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour’un 8 Şubat 2018 tarihinde Mısır’a yaptığı ziyarette, kendisine, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü tarafından Suakin hakkında sorular yöneltildi. 

Şükrü’nün soruları karşısında Ghandour verdiği cevapta “Suakin’in bir Sudan adası olduğu, Devlet Başkanı Ömer El-Beşir’in Suakin’de ya da Sudan’da herhangi bir Türk askerî üssünün kurulmayacağını söylediğini” kaydetmişti. 

Sudan’ın komşu ülke Mısır’la siyasî ve ekonomik anlamda birçok konuda ikili ilişkilerinin olduğu düşünüldüğünde, Ghandour’un açık- lamaları diplomatik nezaket çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak Türkiye’nin Katar, Somali, Sudan vd. Afrika ülkelerindeki aktif politikalarından dolayı, Mısır’lı yetkililerin Suakin ve Sudan’da Türkiye’nin faaliyetlerinin takipçisi olacağı muhtemeldir.

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