Kumaştan çalmayan terzi: Nur Şehidi Terzi Mehmet Oğuz

Hakikatin yükü ağırdır. Yolu gözyaşı, çile, sürgün, hapis ve şehitlik ile bezenmiştir. Bediüzzaman zamanın son yolcusudur. Risale-i Nur’ları insanı ezelden ebede götüren ulvî bir yoldur. Bu yolda Binbaşı Asım, Hafız Ali, Hasan Feyzi… şehit olur.

Nazilli’de Nur hizmeti 1943 yılında başlar. Kısa zamanda önemli bir hizmet merkezi olur. İlk Nur dershanesi burada açılır. Zübeyir Gündüzalp ve Bayram Yüksel bir süre burada kalır.

Fakat Nazilli’de yaşanan öyle bir olay vardır ki sonsuza kadar unutulmayacaktır: Mehmet Oğuz’un şehadeti… Her şehir bir şehit ister. Nazilli, Terzi Mehmet’i Nur hizmetine şehit verir.

Mehmet Oğuz 1930 yılında Nazilli’de doğar. Mütevazı, sessiz, sakin, kimsenin tavuğuna kış, kazına yaz demeyen, kendi halinde biridir. Ruhu ulvî bir dâvâya şehit verilecek şekilde biçilmiştir. Bir yüzünde Bedir, bir yüzünde Uhud, her yerinde cüz cüz hüzün görünür. Uhud’dan kalma bir resim gibi gezer sokaklarda. “Buraların yabancısıyım. Gitmeye geldim, fazla kalacak değilim” der gibi kırgınca geçer kalblerden.

Dünyası Risalelerdir. Tepeden tırnağa Nura bürünmüş melektir. Eli işte, kalbi oynaştadır. Oyunu da, oynaşı da Risale’dir. Şehit ve şakirt modelidir. Terzisi Bediüzzaman, kumaşı Uhud’dandır. Üstadın çıraklığını yapar. Risale okuya okuya elbise diker. Elbiseleri dükkânında teşhir ederken yanına Üstadının diktiği Risaleleri koyar. Değil mi ki hepimize en çok yakışan elbisedir Risale. Tek silâhı iğne ve kalemdir. İğne ile kumaş, kalem ile insan örer. Ne var ki iğnesi de, kalemi de kırılır. İşkenceyle şehit edilir.

BEKİR BERK’İN ŞİMŞEK SESİ

1960 ihtilâlinden kısa süre önce Nazilli’nin dört Mehmetleri tutuklanır. O günlerde Üstaddan bir mektup gelir: Kardeşlerim! Korkmayınız ve üzülmeyiniz. Aydın Ağır Ceza Mahkemesi sizin dâvânızı beraatle nihayetlendirecektir…

Şaşırırlar. Dâvâ Nazilli’de görülmesine rağmen kararı Aydın’ın vereceği söylenmektedir. Bir hafta geçmeden Aydın’a nakledilirler. Kelle koltukta, kefen boyunda yaşanan günlerdir. Korku kol gezmektedir. Birçok avukat dâvâyı kabul etmez. Kabul edenleri de Mehmet Büker beğenmez. “Bizim avukatımızın seccadesi çantasında, kellesi koltuğunda, para için çalışmayan birisi olmalı” der. Bekir Berk bunun için biçilmiş kaftandır. Yanında seccade ile birlikte kefen de taşımaktadır. Durum kendisine anlatılır. Tereddütsüz kabul eder. Kaç lira istediği sorulur. Nur’un şimşeği parlar. “Bu ağabeyler bu hizmet için kaç para aldılarsa, bana onu verin yeter” deyip dâvâyı karşılıksız alır. İdamla yargılanan Nur Talebeleri Bekir Berk’in muhteşem savunmasıyla beraat ederler. Yedi ay yirmi günlük hapis sona erer.

HASAN İSEN, YEZİDLERE HAZIRLAN

Mehmet Nazilli’ye döner. Sevinç içindedir. Dünyalara değişemediği, hayatını adadığı Risalelere kavuşacaktır. Teslim almak için gün sayar. 7 Ocak 1961 tarihinde kitapların geldiği bildirilir. Savcılığa koşar. Kitapları sırtına alır. Sanki dünyayı sırtına almıştır. Dünya sırtında eğik durmaktadır. Sanki dünya Mehmet’in sırtında dönmektedir. Mehmet çekilse, dünya kendinden geçecek, kıyamet gelecektir.

Herkesin bir kıyameti vardır. Mehmet hizmette hep önde, her daim hazır kıt’adır. Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemez. Savcılıktan çıkarken Komiser Şükrü ile karşılaşır. Şükrü’ye bakan Rusya’ya, Mehmet’e bakan Barla’ya gitmiş kadar olur. Kış kışlığını, Rus Rusluğunu yapacaktır. Şükrü kinden kudurmaktadır. “Getir o kitapları…” diye gürler. Mehmet de “Ben götüreyim, sen gel al…” diyerek reddeder.

Mehmet, tartışmanın ardından Adliye’den ayrılır. Dükkâna varır. Risalelerin iki-üç tanesini vitrine yerleştirir, diğerlerini eve gönderir. Az sonra dükkân sahibi Ekrem gelir. Nur’lara muhaliftir. Kitapların kaldırılmasını ister. Mehmet kabul etmez. Ucunda ölüm de olsa Nur’lar orada kalacaktır.

Akşam olur. Orucunu açar. Aklı Komiserdedir. İstişare için Mehmet Büker ile buluşur. “Beni karakola çağırdılar, gideceğim…” der. 1960 ihtilâlinin en hızlı günleridir. Büker, güngörmüş, ufuk sahibi biridir. Böyle zamanlarda neler olabileceğini bilir. “Mübarek, sabah olsun hayr olsun, bu gece vakti gitme…” diye yarım saat dil döker. Fakat nafile. Kader hükmünü vermiştir bir kere. Terzi “bunlar adam mı yiyecek canım” deyip ısrar eder. Kaderin hükmünü ifşa eder. “Abi! Abi! Bu ulvî dâvâya bir baş feda etmeden olmaz…” deyip karakola gider.

ŞEHADETE YOLCULUK

Polisler istedikleri cevapları alamayınca kafasına, koluna, karnına… coplarla, yumruklarla, tekmelerle insafsızca vururlar. Başını betona vura vura yaralarlar. Dişleri kırılır. Nihayet iki polis Mehmet’i eve götürmeleri için görevlendirilir. Mehmet yolda fenalaşır. Polisler vefat ettiğini zannedip kaçarlar. Bu arada küçük bir kalabalık toplanmıştır. Mehmet’in ağabeyi de oradadır. Kardeşini o halde görünce soluk soluğa hastaneye götürür. Fakat artık çok geçtir.

Nazilli yıkılır. Nur Talebeleri mevtayı alırlar. Yüzündeki örtüyü açarlar. Mehmet şehit makamında gülümsemektedir. Bulutlar çözülmüş cisil cisil “Mehmet Oğuz” diye inlemektedir. Melekler “aramıza hoş geldin” diyerek Nur yüzünü öpmektedir.

Tabut omuzlanır. Çuval çuval Risale taşıyan o vücut öyle ağırdır ki. Melekler “Mehmet şehit oldu, yükü tuttu gidiyor, haberin var mı dünya?” diye haykırmaktadır.

Büyük Camiye getirilir. İhtimal ki Nazilli, Nazilli olalı böyle kutlu naaş görmemiştir. Önde yağmur melekleri, arkada melek yüzlü Nur Talebeleri saf tutar. Ne kalabalık bir cenaze bu, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi…

Namaz biter. Tekrar omuzlara alınır. Eğriboyun Kabristanı’na varılır. 31 yaşındaki Mehmet kutlu bir hazine gibi toprağa bırakılır. Kabristanın keyfine diyecek yoktur. “Benim neyim eksik Isparta ve Denizli Kabristanı’ndan? Onların Şehit Asım’ı, Hafız Ali’si varsa benim de Mehmet’im var…” demektedir. Yağmur toprağa bakıp bakıp ağlamaktadır... Hey yağmur, senin hiç kalbin bu kadar yandı mı? Asım ve Hafız Ali’den sonra hiç bu kadar ağladın mı?

KABRİNDE TERZİ KUŞLARI

Kabristan bekçisi Terzi Mehmet’i tanımamaktadır. Fakat defnedildiği günün akşamı garip bir olaya şahit olur. Kabrinin üzerinde daha önce hiç görmediği yeşil ve beyaz renkli binlerce kuş dakikalarca dönüp durmuştur... Cennette de ruhlar kuşların kanatlarında gezer. Uhud Şehitlerinin ruhları da yeşil kuşların içine yerleşmiştir. Kim bilir belki de Terzi Mehmet’in mezarında dönüp duran o kuşlar terzi kuşlarıdır da Terzi’yi Cennete götürmeye gelmiştir.

O gün bu gündür terzi kuşları Terzi Mehmet’in selâmını dünyanın dört bir yanındaki nur talebelerine götürür: Kanım yerde kalmasın, Risaleleri herkese anlatın…