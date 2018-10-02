"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Sonbahar esintileri

Muzaffer KARAHİSAR
02 Ekim 2018, Salı
Sonbaharın ilk adımı Eylül, yine gerilerde kaldı. Gökyüzü mavi ve gri tonlarla süslenir, göçmen kuşları peş peşe bulutlarla birlikte gurbete kanat çırpar, akar gider güz mevsiminde. Yeryüzünde, rüzgârın önünde hazan yaprakları savrulur aradan oraya...

Gözümüzün önünde acele, telaşlı ve buruk değişen her şey hazan mevsimini hatırlatır. Hiçbir şey kararında kalmaz, baştan aşağı çehresi, rengi, şekli değişir tabiatın. Artık sonbahar esintileri film şeridi gibi akmaya başlamıştır gönüllerdeki enginliklere...

Herkesin sevdiği, etkilendiği, duygulandığı zamanlar vardır. Her mevsim, zaman diliminde cazibesiyle, güzelliğiyle hüşyar gönüllerde iz bırakır. Rabbimin güzel isimlerinin tecellisiyle, kâinata nakşettiği rahmetle, aşk ritmiyle çarpar kalbimiz. Hikmetiyle gözümüzün önüne serdiği manzaralarla ataletten, yeknesaklıktan usançtan uzaklaştır, yeniliklerle donatır her şeyi. İnsanlığımız ve idrakimizin engin ufuklarına ilim, iman, tevhit, tefekkür kapılarını açar.  

Son bahar, göçlerle, ayrılıklarla, ölümlerle kendini hissettirir. O hükmünü icra ederken ahirzaman, son asır, ikindi vakti, ihtiyarlık ölüm ve ötesini çağrıştırır. Ebedi hayatın varlığıyla, umuduyla, inancıyla teselli bulur, şükürlerle mutluluğa uçar hayallerimiz.  

Farklı, zengin, anlamlı, ihtişamlı manzaralar akseder, berrak nazarlardan tefekkürlere. Yeryüzü aynası, bütün renklerin, seslerin, nefeslerin bestelenmiş tevhit musıkisiyle şenlenir, güzelleşir. Zaten bütün güzellerdeki güzellikler, Cemil-i Zülcelalin güzelliğini düşünmek ve anlamak için gösterilmiş. 

Bu mevsimde soğuk esen rüzgârların önünde uçup kaybolup giden yaprakların, çiçeklerin, böceklerin, kelebeklerin güzelliklerinin hiçliğe, yokluğa, fenaya, zevale gitmediğini imanla fark ederiz. Her mahluk kendine ait görevleri bitirdikten sonra terhis olur, yerini yeni geleceklere bırakırlar. 

Ubudiyetlerini, mânalarını, isimlerini, suretlerini, neticelerini, tohum ve meyveleri gibi çok vücutları bırakarak perde altına girerler. Yeryüzü sergisine gelenler ve gidenler Rabbimin kudretini ve azametini berrak zihinlere, şuurlu idraklere ders verir. Bütün faaliyetler, harap olmuş tortulu gönüllerdeki pasları, kirleri temizler.

Geçen zaman içerisinde gidenler arkasında dünyevî ve uhrevî semerelerini, çekirdeklerini, tohumlarını, eserlerini, hüviyet ve suretlerini hafızalarda ve elvah-ı mahfuzada, sermedi manzaraların film şeritlerinde ve ilm-i Ezelî’nin meşherlerinde muhafaza edilip sergilendiklerini Üstad, güzel bir şekilde izah eder. Dördüncü Şua’ da izah edildiği gibi hiçbir şey zayi olup nisyanlar, fenalar, zevaller, yokluklarla kaybolup gitmiyor.

Güz mevsiminde renklerin bütün tonları tabiat tuvaline aksedince her manzara, her sanat, her güzellik tevhit mânalarını göstererek intizamla şekilden şekle girdiği fark edilir. Her şey sessiz çığlıklarla konuşur, asrın idrakine eser sahibini anlatırlar... Bediüzzaman, her bir mahluku hikmet kelimeleri, rahmet sözleri ve kudret harfleri olarak çok mânaları ifade ettiğini anlatır.   

Aczimizi, fakrımızı anlayıp tevekkül, teslimiyetle düşünüp iman ve intisapla Rabbimize yönelmeliyiz.

Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimli gençlerin gözü dışarıda

    Bu kış zor geçecek: Faturalar cep yakacak

    Siyonist azgınlık devam ediyor: 30 Filistinli daha plastik mermiyle yaralandı

    Camiler birliğin simgesidir

    ''Trump'ın merhametsiz politikalarını bitirin"

    Raflarda ‘yerli üretim’ karmaşası

    İşletmelerin yüzde 40’ı veri yedekleme çözümü talep ediyor

    Alman yatırımcı niye çekingen?

    Yargıda oyunu kimler oynuyor?

    Sosyal aktiviteler bağımlılıkları azaltıyor

    Endonezya'daki büyük musibete ilişkin BM'den açıklama

    TBMM'de gündem: 'Anayasa değişikliği uyum paketi'

    Amazon Türkiye’de ilk haftada ne yaptı?

    Yeni rejimin demokrasi maskesi; TBMM

    'Resmi belgede sahtecilik' operasyonunda çok sayıda gözaltı kararı var

    'Bunu halletmediğiniz taktirde bu memleketin sırtı yerden kalkmaz'

    Ankara'daki ekmek zammı durduruldu

    'İkinci Dünya Savaşı atmosferi de etkiledi'

    Şikâyet etmeye hakları yok

    Siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Af meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Bu ne perhiz, bu ne imza?
    Genel

    Mücadele etmeseydik hücreye atıp 15 gün eziyet edeceklerdi
    Ahmet BATTAL

    Türkiye Noterler Birliği’nden cevap
    Ali FERŞADOĞLU

    Faiz ekonomik ve sosyal hayatı çökertir
    Genel

    Bu kış zor geçecek: Faturalar cep yakacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tatilden geriye kalan...
    Süleyman KÖSMENE

    Baharda ve mahşerde Hafîz ismi
    Genel

    Eğitimli gençlerin gözü dışarıda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.