Vuslat Akşamları

Yıldızlarla perçinlenmiş gökler Bulutlara sarılı mehtabı bekler Güneş ve ay zaman çeviren teker Göç başladı vuslat akşamlarına Ömür sermayemi bitirdi zaman Viranem tutuştu, yükseldi duman Kabirde ilk ahret suali iman Göç başladı vuslat akşamlarına Badi hava geçti, fani hevesler Emri Haktan gelen haber bu sesler Can yatar gafil, kesildi nefesler Göç başladı vuslat akşamlarına Ufuklardan gün indi, akşam oldu Gökyüzü karardı, yıldızlar soldu Rüya ötesi giden yol bu yoldu Göç başladı vuslat akşamlarına Ömür şimşek gibi gitti zevale Mizan boş! Kalmadı rızık, nevale Günah manzaram yansıdı tuvale Göç başladı vuslat akşamlarına Kıyamet mi koptu gökte gürültü? Mahşer mi bu, sur mu üfürüldü? Bildim vade doldu, defter dürüldü! Göç başladı vuslat akşamlarına Firkat âlemleri tenevvür oldu Zerratı kalbim cezbeyle şevk doldu Âşık-ı aciz maşukunu buldu Göç başladı vuslat akşamlarına Kader-i İlahi çizmiş yol, ince Akan sular durur haber gelince Davete icabet gerekir bence Göç başladı vuslat akşamlarına Gönül ferman dinlemez, beter azdı Ecel gizli gelip kabrimi kazdı Işıklar söndü, sahnede “son” yazdı Göç başladı vuslat akşamlarına Ecel gelmiş! Uyan Muzaffer uyan Nura bak, hikmeti gör, Hakka dayan Her şey bitti, ölüm göründü ayan Göç başladı vuslat akşamlarına

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