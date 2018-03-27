19 MART 2018 PAZARTESİ

* “‘Yenilenme’ deyince birileri ‘Benim dışımdaki herkes değişebilir.’ diyorsa bu yenilenme değil, direnmedir. Böylelerin gidişi de nâzik olmayan bir şekilde olur! Nezaketi yitirmeyen, nezaketle uğurlanır…” (Sebahattin Yaşar)

20 MART 2018 SALI

* “(…)Dinî taassup, ‘dine hizmet’ iddiasıyla ortaya çıkan kişilere ağır hatalar yaptırır; ‘dini siyasete âlet etmek’ de bunlardan biridir!” (Ahmet Battal)

* “İslâm coğrafyasında başka bir Bediüzzaman yok! İslâm coğrafyasında ufku Bediüzzaman kadar açık, şeriat ile meşru meşrutiyeti/demokrasiyi harmanlayan, global dünyanın getirilerini İslâmîleştirerek Müslümanların önünü açan başkaca yerli bir ulema şahsiyet yok. Yabancı zaten yok…” (Atilla Yılmaz)

21 MART 2018 ÇARŞAMBA

* “Bir yorumcunun ifadesiyle, yumurtaların üzerine dahi mühür vurulurken oy pusulalarının konulacağı zarfların üzerinde mühür olmamasının ‘yasal’ hâle getirilmesinin nedeni nedir?..” (Cevher İlhan)

* “Helâllere haram bulaşma tehlikesi çok yüksek! Kabul eden olur, etmeyen olur; ama maddî ve manevî sıkıntıların bir sebebi de bu olmalı…” (Faruk Çakır)

* “(…)Yedi yıl önce var olmayan (…) ‘koridor’un durup dururken, kendiliğinden oluşmadığı ve bu duruma gelinmesinde iktidarın süreç boyunca izlediği politikaların da önemli payı olduğu bir vakıa! Gelinen nokta bir sonuç. Bu sonucu doğuran sebeplerin de enine boyuna sorgulanması gerekmez mi?..” (Kâzım Güleçyüz)

22 MART 2018 PERŞEMBE

* “Âdeta kumar oynarcasına, dinî/ulvî sahada ‘ahkâm’ üzerinde birtakım reformlara girişmenin telâfisi pek zordur. Bir nevi ‘Prutluk/Protestanlık’ mezhebini andıran bu tür girişimlere asla kapı açılmamalı ve meydan verilmemeli!” (M. Lâtif Salihoğlu)

23 MART 2018 CUMA

* “Bilindiği gibi menfî siyaset, Üstad’ın Şeytan’dan Allah’a sığındığı siyaset anlayışıdır. Bu anlayışa sahip olanlar, Şeytan onların siyasî fikirlerine yardım etse ona rahmet okurlar, kendilerine muhalif olanlara melek de olsalar onlara lânet ederler… (BSN, Hutbe-i Şamiye, YAN, s. 125.) Ne yazık ki günümüzdeki ‘dindar’ kimlikli siyaset cereyanların[ın] fikir ve tavırları bu istikamettedir!” (İbrahim Ersoylu)

* “[KKK Org.] Gürsel ‘Kürtleri imha etme’ fikrinde ısrar edince ilk olarak Dışişleri Bakanı Zorlu karşı çıktı. Ardından Menderes söz aldı, ‘(…)Biz yanlış politika uygulamadığımız takdirde, birlikte istiklâl mücadelesi verdiğimiz Doğulu kardeşlerimizden şüphelenmeye kimsenin hakkı yoktur!’ diyerek ‘rapor’daki teklifleri reddetti. Onun zamanında Doğuda ve Güneydoğuda herhangi bir hadise vuku bulmadı…” (İslâm Yaşar)

24 MART 2018 CUMARTESİ

* “(…)Hz. Hasan’ın (ra) yarım kalmış hilâfeti Kıyamet’e kadar Bediüzzaman Hazretleriyle tamamiyete kavuşmuştur, Hz. Hüseyin’in (ra) Emevî saltanatına karşı savunduğu ve şehit olduğu ‘hürriyet-i şer’iye’ dâvâsı Bediüzzaman’da yankı bulmuştur…” (Süleyman Kösmene)

25 MART 2018 PAZAR

* “Bazı mütedeyyin aileler dâhil birçok vatandaşımız, maddî-manevî kaybedeceklerini bildikleri hâlde, her yılbaşı ‘büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağı’ umuduyla kumar illetine bulaşmaktadır…” (Emin Fırat)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 12. haftasına tekabül eden) 19-25 Mart 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir.