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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

“Yaşamayı anlamlı kılan, ‘ölüm’ün kendisidir!”

06 Kasım 2018, Salı 00:11
[Genç Yorum ve Bizim Aile yazarlarından seçmeler-10]

GENÇ YORUM

* “(…)Cumhuriyetin ana umdesini oluşturan ‘meclis,’ istişarenin yaşandığı bir alan olması hasebiyle mânâ olarak İslâmiyet’e münafi olmamakla beraber, bir mü’min vasfı olan ‘meşveret’i içerisinde barındırmasıyla ‘şeriat’la bağdaşmaktadır.” (Abdulkadir Sinoğlu)

* “Yaşamayı anlamlı kılan, ‘ölüm’ün kendisidir(…)! / (…) Evet, ölüm sûrî bir ayrılıktan hakikî bir diriliğe geçiştir. / Yerin altını bilmektir yerin üstünü kıymetli yapan. Sevdiklerimizin bizi terk edip gittiği yerin varlığını bilmektir bizi yaşamda tutan…” (Ayşenur Aydoğdu Akten)

* “(…)Demirel’in çok önemli bir özelliği de bir ‘îmal-i fikir’ insanı olmasıdır. Yani ‘okuduğu, duyduğu, gördüğü, yaşadığı, öğrendiği her şeyden kendine mahsus bir fikir îmal edebilmesi’dir…” (Behlül Semerci)

* “[Bediüzzaman Said Nursî,] kendisine karşı yapılan ‘rejim karşıtlığı’ ithamını (…) çürütmüş[,] kendisine bu bahaneyle zulmedenlerden daha cumhuriyetçi olduğunu hayatı ve fikirleri ile ispat etmiştir.” (Bilal Said Parlakoğlu)

* “(…)‘Yeşil’ bir insanın ilk hedefi, ‘atık oluşturacak şeylerden uzak durmak’ olsun!”

 (Handenur Yaşar)

* “Esasen baktığımızda, Kur’ân, devlet yönetimiyle alâkalı ayrıntılı prensipler koymak yerine, ana hatlarıyla temel mes’eleleri izah etmiştir: ‘Şûra’nın esas alınması, ‘adalet-i mahza’nın uygulanması gibi…” (Nesibe Ersoylu)

* “‘Küçük bir kâinat’ olan insan ve ‘büyük bir insan’ olan kâinat en büyük san’at eserleri. Sâni’ olan Allah ise en büyük san’atkâr!” 

(Tuğba Karakurt)

BİZİM AİLE

* “(…)Yetişkinler kendilerini bir nesneyle sevdirme yoluna girdiğinde, o nesne ortadan kalkınca sevgi de azalıyor! Çünkü çocuk, kendisine bir şeyler alındığında sevildiğine şartlanıyor…” (Banu Arslan)

* “Bediüzzaman Hazretleri ekonomik kriz gibi bir sorun yaşamamanın yolunu (…) hem hayatıyla hem de ‘İktisat Risalesi’yle göstermiştir; ancak bu reçeteye (…) uyulmadığından ekonomik krizler yaşanmış ve yaşanmaktadır!” (Mehtap Yıldırım Yükselten)

* “Fazla eşya, evinizi daha kasvetli ve boğucu gösterecektir. Bu yüzden her şeye ihtiyacınız varmış gibi düşünüp evinize tıkıştırmaktan uzak durmalısınız!” (Nuran Salman)

* “Gerçek çikolata yüzde 100 kakaodan oluşur, (…) gerçek çikolata sadece ‘kakao yağı’ içerir(…). / (…) Gerçek çikolata parlak bir renge sahiptir, oda sıcaklığında kesinlikle erimez.” (Nurcanan Akbaş Aydın)

* “(…)Hayvanın tek şikâyet mercii, Âdil-i Hakîm olan Allah’tır—bu bilinmelidir. (…) Hayvanlar dilsizdirler, ama hakkı hukuku bilmez değildirler!” (Süleyman Kösmene)

* “Müslümanların zekât sistemini Hıristiyanların övdüğü ve örnek gösterdiği ilginç zamanları yaşıyoruz!” (Yasemin Güleçyüz)

* “Sağlıklı malzemelerle evinizde hazırlayacağınız her bir yemek, dışarıda hazır gıdalardan elde edeceğiniz lezzetten çok daha faydalıdır. Kullandığınız malzemelerin güvenirliliğinden eminsinizdir… [Hem] evde yemek yemenin masrafı dışarıya göre az olur ve çok daha bereketlidir.” (Yeşim Akkaya)

* “Çocuklarının her zaman için huzurunu mutluluğunu isteyen ebeveynlere notumuz: Çocuklarınıza korkularınızı öğretmeyin!” 

(Z. Zülal Eravcı)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Ekim 2018 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

Etiketler: yeni asya, bizim aile, genç yorum
Okunma Sayısı: 103
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