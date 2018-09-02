Mu’cizelere yanaşılır fakat yetişilemez

Bediüzzaman 31. Sözde “İşte zaman, çünkü harekâtının bir rengi, bir levni (renk) yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, harekâtta cari (geçerli) olan bir hüküm, zamanda dahi caridir.”

Yani hareket harareti yani ısıyı doğurur, ısı bir enerjidir. Bediüzzaman harekette geçerli olan kuralların zamanda da geçerlidir diyor. O halde zamana da bir enerji çeşididir denebilir. Aslında renklerde bir enerjidir, çünkü metaller ısıtılırsa yani belli bir enerji alırlarsa içindeki atomlar ve onların içindeki diğer zerreler hareket ve yer değiştirmeye başlarlar. Bu değişim sonunda metaller çeşitlerine göre çeşitli renklerde ışıklar yayarlar. Uzaydan gelen ışınların renklerinden, yıldızlarda ve gezegenlerin hangi maddelerin olduğu biliniyor.

Allah’ın ilmi vardır bu ilme kimse vakıf olamaz, birde Levh i Mahfuz vardır ki bu da İmam-ı Mubin ve Kitabı Mubinden oluşur. İmam-ı Mubin kader defteri, Kitab-ı Mubin ise kudret defteridir. İmam-ı Mubin mazı ve müstakbele yani gayb âleminin yani yaratılış ağacın programı ve fihristsi hükmündedir. Kitab-ı Mubin ise âlemi gaybdan ziyade görünen âleme bakar. İmam-ı Mubin ilim ve emir yeri, Kitab-ı Mubin ise irade ve kudretin hâkim olduğu yerdir. Allah’ın yaratması, ilmindeki bir şeyi yaratmak istediği yani irade ettiğinde, kudreti tecelli eder o şey yaratılır. Yani İmam-ı Mubin’de yaratılacak şeyin planı programı ve şekli vardır. Kitab-ı Mubin’de ise o şey şekil alarak yaratılır, ilimden kudrete çıkar. İmam-ı Mubin kanunlar ve Kitab-ı Mubin’de ki kuvvetler vardır. Levhi Mahv İsbat ise (Allah’ın yazar bozar tahtası) kanunların ve kuvvetlerin yansıdığı yerdir. Kanun ve kuvvetlerin çarpışmasından bir cezbe oluşur bu cezbe ve yansıma, zamanın bir yüzünü, kudret tecelli ettiğinde (madde yaratılmaya başladığında) zerre mürekkebi ve kudret kalemi ile yaratılan bir mahlûkun levhada şekil alışı esnasında, kamışla yazılan bir kalemden ses çıkması gibi o cezbe, zamanın diğer yüzüdür. İmam-ı Mubin mühendisin planı (teşbihte hata olmaz) Kitab-ı Mubin ise ustanın tuğlaları dizmesi gibidir.

Sinemada filmler ışık olarak perdeye yansıtır, perde de gördüklerimiz fotonların belli enerjiler ile birlikte yansımasıdır. Yani bilgisayarın hafızasındaki bu görüntülerin ilim olarak bulunması İmam-ı Mubin, perdede yansıması veya ekranda görünmesi ise Kitab-ı Mubin’e misaldir. Allah’ta mahlûkatı yaratırken bugün bildiğimiz sicim gibi en küçük enerji paketlerini cezbeye getiriyor. İnsan atomlarından ta zerrelerine kadar ayrılırsa en küçük birimi sicim denilen enerji ipliklerine inilir. İlim her şey bundan oluyor diyor yani benim aslım küçük enerji ipliklerinin belli yoğunluklarda toplanmasıdır. Allah’ta bir şeyden her şeyi yarattığına göre, yarattığı bir şey, bu enerji ipliklerimidir. Demek zaman, İmam-ı Mubin’de ki Allah’ın kanunları Kitab-ı Mubin’de ki kuvvetlerde birleştiğinde zerreler cezbeye geliyor, bu zerreler kalem-i kudretin mürekkebidir ve bu zerrelerin hareketine zaman şeridi diyoruz.

Zamanın hızı, bir cismin hızına ve çekim merkezine olan uzaklığına göre değişir. Hız arttıkça zaman kısalır. Şuur uzay ve zamanı birlikte düşünülmeli, kâinattaki bütün olayları birbirine bağlayan zaman olduğu bilinmelidir. Zamanda en, boy ve yükseklik gibi bir boyuttur, fakat cisimler gibi somut yani elle tutulur olmadığından, hayal gibi soyut olduğundan insanların algılaması zor oluyor. Meselâ, ‘Ahmet ile yarın Ankara’da buluşalım’ dediğinde, yer ile birlikte zamanı belirtmezsen olmaz. Bu da zamanın bir boyut olduğunu gösteriyor yani zaman bir saat meselesi değildir. Bazı hayvanların en ve boyu idrak ettiği, fakat derinliği idrak edemedikleri gibi bizde zamanı idrak edemiyoruz. Zaman ışık hızında ilerler, eğer ışık hızı aşılırsa zaman geriye yani maziye döneriz. Ashab-ı Kehf mağarada 309 yıl kaldılar onlara bu zaman birkaç gün gibi geldi torunlarının torunları ile karşılaşınca onlardan daha genç olduklarını gördüler. Allah kendi nurundan Resulünün (asm) nurunu, ondan da her şeyi yarattığına göre, o nur nasıl bir şeydir bilmiyoruz, enerji o nurun hangi mertebesinden yaratılmıştır bilmiyoruz, fakat bugün her şeyin aslı enerji olduğunu biliyoruz.

Ses, ışık, elektrik, ruh ve hayalin hızları birbirinden farklıdır. İşte insanın hayal his ve duyguları çok incelir ve lâtifleşirse ışıktan çok daha hızlı hareket edebilir. Meselâ, ışık bir saniyede, dünyanın etrafının yaklaşık 7 kattan daha çok mesafeyi alır. Işık, Samanyolu Galaksisi’ni enini yüz bin yılda alır. İnsan, hayali ile bu mesafeyi çok kısa zamanda alabilir. Peygamberimizin (asm) Mi’raç Mu’cizesini düşünün. Melekleri ve evliyaları kıyaslayın. Demek ki Peygamberimiz (asm) Mi’raçta bu hıza ulaştığında normal insan durumundan tecerrüt etmiştir, fakat yine insan, melek gibi bir varlık değil, fakat dünyadaki gibi de bir insan da değil, çünkü o makam çıkması için maddeden sıyrılıp nuraniyet kazanması lâzımdır. Bediüzzaman ” Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, burak-ı tevfik-i İlâhîye biner, berk (şimşek) gibi bütün daire-i mümkinatı kat' edip, acaib-i mülk ve melekûtu görüp, daire-i vücub noktasına çıkıp, sohbete müşerref olup, rüyet-i cemâl-i İlâhîye mazhar olarak, fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir.

İnsanlık fen ilimleri ışığı ve küllî bir akıl ile Allah’ın yazar bozar tahtasına kısmen belki de Levh-i Mahv’ın bir kısmına vakıf olabilir. İbn-i Arabî Allah’ın en büyük ismi alımdır der. Bu zamandaki ilim adamları, Peygamberlerin mu’cizelerini ve evliyaların keşif ve kerametlerini ilmen taklit edecekler, mu’cizelere yanaşacaklar fakat yetişemeyecekler.