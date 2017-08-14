Eksik yok, yola devam

‘Ezber bozan’ Egea, sunduğu fiyat/fayda dengesiyle; özgün tasarımı, konforu, geniş iç hacmi, kullanışlılığı, düşük satın alma ve kullanım maliyetleri ile yola çıkmaya hazır bekliyor.

FIAT, büyük yatırımlar yaptığı Türk otomobil tarihinin en önemli projelerinden Egea’nın dünya lansmanını büyük sükseyle İstanbul Autoshow’da yapmıştı. Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen, “AutoBest 2016” ödüllü Fiat Egea sedan dünyaya ihraç edilen bir model. ‘Ezber bozan’ sloganıyla nam yapan Egea, sunduğu fiyat/fayda dengesiyle; özgün tasarımı, geniş iç hacmi, konforu, kullanışlılığı, düşük satın alma ve kullanım maliyetleri ile istekleri rahatlıkla karşılıyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz, FIAT Egea ailesinin sedan karoserli 1.6 lt. dizel ve otomatik şanzımanlı versiyonu oldu.

MOTOR VE PERFORMANS

Fiat Egea Sedan’ın kaputunun altında common-rail teknolojisine sahip Multijet II ailesinden 1.6 litre hacminde turbo, dizel motor görev yapıyordu. Bu motor 3750 d/d’de 120 hp güç, 1750 d/d’de ise 320 Nm tork üretiyor. Motorun düşük devirde ‘ben cansızım’ demesine bakmayın, devir arttıkça gücünü sergilemeye başlıyor. Sunduğu sarsıntısız vites değişimi ile sürüş konforunu yükselten çift kavramalı şanzıman beraberinde performansını da üst düzeye taşıyor. Otomatik şanzımanlı dizel Egea Sedan, 200 km/s maksimum hıza ulaşabilirken, 0-100 km/s hızlanmasını 9.8 saniyede gerçekleştiriyor. Egea Sedan, fabrika verilerine göre, 100 km’de ortalama 3.9 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Türk mühendislerinin eseri olan Egea tabiîki öncelikle Türk kullanıcıları önplanda tutularak hazırlanmış konfor merkezli bir otomobil. Önde bağımsız McPherson, arkada ise yarı bağımsız süspansiyon sisteminin kullanıldığı Egea, darbe emiş konusunda oldukça başarılı. Bu da konfor ve sürüş keyfini arttıran önemli bir nokta. Direksiyonun city modu şehir içinde büyük kolaylık sağlıyor. Ancak hızladıkça sertleşen direksiyon simidi çok hassas değil ve tepkileri biraz gecikmeli cevaplıyor. Netice olarak, ‘Ezber bozan’ lâkabıyla nam salan Egea, sunduğu fiyat/fayda dengesiyle; özgün tasarımı, konforu, geniş iç hacmi, kullanışlılığı, düşük satın alma ve kullanım maliyetleri ile yola çıkmak için hazır bekliyor.

İÇTEN BAKINCA

Egea Sedan’ın iç mekânına adım attığımızda modern çizgiler bizi karşılıyor. Konsol tasarımı ise sade ve gözü yormuyor. Orta konsolda kullanılan yumuşak plastik kalite algısının yükselmesine katkı sağlıyor. Konsolun merkezinde yer alan 5 inçlik dokunmatik ekran küçük gözükse de gayet kullanışlı. Navigasyon, geri vites kamerası görüntüleri buradan izlenebiliyor. Navigasyon yönlendirmelerini gösterge grubu ortasında bulunan TFT tipindeki bir diğer ekrana da yansıtılıyor. Ele sanki biraz kalın gelen direksiyonun ergonomisi iyi. Direksiyon üzerinde yer alan iri düğme grupları da işlevselliği katkı sağlıyor. Soldan gösterge grubu içindeki dijital ekran kontrol edilirken, sağdan hız sabitleme ve hız sınırlama sistemleri kontrol edilebiliyor. Gösterge grubunu ortasında yer alan dijital ekran ile tüketim bilgileri ile verimli sürüş için lâzım olan viteş değişim direktiflerini izleyebiliyorsunuz. Ayrıca, direksiyon, City fonksiyonu sayesinde özellikle manevralarda oldukça hafif bir çalışma yapısı imkânına sahip. 2637 mm’lik dingil mesafesine sahip olan Egea Sedan’ın iç mekânı 5 kişi için ferah ve geniş bir hayat alanı sağlıyor. Ön ve arka kısımda baş ve diz mesafelerinde sorun yaşanmıyor. Unutmadan, vites kolunun önünde, kolçak içinde ve kapı içlerinde küçük eşya gözlerine sahip olağunu da belirtelim. Egea, büyük ve heybetli gövdesine rağmen, sürüş sırasında görüş açılarında herhangi bir sıkıntıya mahal vermiyor.

DIŞTAN BAKINCA

FIAT Egea Sedan’a ilk baktığınızda güçlü çizgilerini ve dinamik tasarımını görüyorsunuz. Doğuştan sedan olduğunu belirtmemiz gereken Egea’nın tasarımı kendine has zira. Orantılı karoseri aracın şık görünmesinin ilk sebebi. Egea’nın sahip olduğu geniş ön panjur heybetini arttırırken, ince ve küçük farlar modern çizgilere sahip olduğunu haber veriyor. Ön kısımda yer alan krom ızgaralar etkileyici ve sportifliğine katkıda bulunuyor.

Ön bölümde kullanılan ince farlra karşılık arka kısımda çengel formlu stoplar bizi karşılıyor. Arka kısmın sahip olduğu ege kıyıları gibi! girinti çıkıntılar tasarımdaki özgünlüğü ortaya koyuyor. Ön panjurla birlikte kapı kolları ve bagaj kapağı üstündeki krom ayrıntılar şıklığına katkıda bulunuyor. Bagaj hacmi 520 litre olan Egea, 4532 mm uzunluk, 1792 mm genişlik ve 1497 mm yükseklik değerlerine sahip.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ