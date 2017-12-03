2018’de 5 bin engelliye kamuda istihdam

Başbakan Bianli Yıldırım, 2018’de 5 bin engelli vatandaşı işe başlatacaklarını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Silence Otel’de düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, birçok programa katıldıklarını ama bunun en fazla duygulandığı programlardan biri olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “İnşallah 2018’de 5 bin kardeşimizi tekrar işe başlatacağız. Biliyorsunuz, engellilerin torpille kayırmayla işe girmesi dönemini sona erdirdik, merkezi sistemle atama dönemini başlattık ve yeni bir düzenleme daha yaptık, engelli KPSS’ye girenlerin hakkı 2 yıla yanıyordu, şimdi 4 yıla kadar o puanınız geçerli olacak. Tekrar sınava girme ihtiyacı olmayacak, hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. AA

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