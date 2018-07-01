AKP’ye niçin muhabbet yok?

​AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranı ile partinin aldığı oy oranı arasında 10 puan fark var. Milletimizin cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü biz biliyoruz. Ona olan muhabbeti ve bağlılığı biliyoruz. Peki niye ona bu kadar muhabbet var da partimize yok? İşte bunun irdelenmesi gerekiyor.” dedi.

Ataş ayrıca, 24 Haziran seçiminin geride kaldığına dikkati çekerken, yerel seçimleri kastederek, “Çok önemli bir seçimin arefesine giriyoruz. 24 Haziran seçimlerinden almamız gereken dersler var. Sandık sandık analiz yapmamız lâzım.” yorumunu yaptı.

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