Anayasa değişiklik teklifi pazartesi Meclis'te

Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Anayasa değişiklik teklifi pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeye başlanacak.

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği görüşmeleri pazartesi günü başlayacak.

AKP'nin cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifi, 9 gün süren görüşmelerin ardından geçen cuma TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşürülmüştü. "Yedek milletvekilliği" maddesi tekliften çıkartılırken, cumhurbaşkanının kararnameleriyle ilgili 14. ve 15. maddeler de geri çekilmiş ancak bu maddeler teklifin 9. ve 11. maddelerine eklenmişti.

Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için iki tur oylama yapılacak. Referandum sürecinin aralanabilmesi için oylamalarda teklifin 330 oy ve üzeri oyla kabul edilmesi gerekecek.

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