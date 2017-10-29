Bakan Çavuşoğlu: İstifa edeceği yönünde somut bir şey görmedik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani'nin başkanlık süresinin uzatılmasını reddetmesine ilişkin "Barzani'nin görevi bırakacağı yönünde haberler ve bilgiler geldi ama bugüne kadar somut bir şey görmedik" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Umman arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu ve ekonomik ilişkilerin de gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, çok sayıda Türk firmasının Umman'da önemli projeleri üstlediğini belirtti.

Çavuşoğlu, savunma sanayisi ve askeri alanlarda da iki ülke arasında iş birliği olduğunu dile getirerek, "Umman'la bölgesel konularda görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için ortak çalışmalar da yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Umman'ın bölgesel sorunların çözümlenmesi için çabaladığını ve tarafsız bir tutum sergilediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Tek eksiğimiz karşılıklı ziyaretlerin çok sık olmamasaydı, bunu da kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Barzani vahim bir hata içine düştü"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddetmesi ve IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup göndermesi hakkındaki soruyu Çavuşoğlu, "Son haftalarda, özellikle son iki hafta içinde Barzani'nin istifa edeceği ve görevi bırakacağı yönünde birçok haber çıktı. Hatta haberler ve bilgiler geldi. Farklı ülkeler üzerinden de geldi. Aynı şekilde Kuzey Irak'taki yetkililerden de geldi ama bugüne kadar somut bir şey görmedik." şeklinde yanıtladı.

Çavuşoğlu, Barzani ile daha önceki görüşmelerinde bunların olabileceğini kendisini de söylediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çünkü oradaki görüşmelerimizde birçok Kürt partisi bu referanduma karşıydı. 'Ne içeride ne dışarıda destek var. Bu referandum bize hiçbir şey getirmez. Bizi böler parçalar' diyorlardı. Mutlaka bunu Barzani'ye de söylemişlerdir ama Barzani akıl hocalarını dinledi, kimse onlar ve böyle vahim bir hata içine düştü. Kendi geleceği ile ilgili kararı kendisi verir. Biz onların iç işlerine karışmayı doğru bulmuyoruz."