Bakan Özhaseki Kürtlere seslendi: Bu Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar sizi çok mu seviyorlar?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, özel bir üniversite tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar" adlı programa katıldı

Programda konuşan Bakan Bakan Özhaseki, konuşmasında terör konusuna değinerek "Özellikle Güneydoğu'ya gittiğimizde Kürt kardeşlerimize, 'bu Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar sizi çok mu seviyorlar, sizi sevdiklerini mi zannediyorsunuz. 50-100 tane göçmen alırken bile canını okuyorlar. Kapıdan girerken çelme atıyorlar adama. Fransa da bir belde belediyesi mülteciye su verene ceza yazıyor. Bunların sizi sevdiği falan yok. Hiç sormuyor musunuz ülkemizin 30 kilometre alt tarafında bu adamlar ne geziyor? Hiç sormuyor musunuz?' diyorum. Bu PKK'lılara silahı bunlar veriyorlar, niye veriyorlar acaba? Sormuyor musunuz bunu? Burayı bölmek için uğraşıyorlar, paramparça ediyorlar. İnsan haklarından demokrasiden bahsediyorlar fakat gittikleri hiçbir yere hiçbir şekilde demokrasi götürmediler, mutluluk götürmediler. Kan ve gözyaşı götürdüler" ifadelerini kullandı.

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