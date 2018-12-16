Baykal’a da fezleke düzenlendi

CHP’nin eski genel başkanı ve 27. Yasama Dönemi Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.

Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Baykal, sağlık durumu dolayısıyla henüz Meclis’te yemin etmedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan 17 yeni fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a gönderildi. Yeni yasama döneminde Meclis’e 43 fezleke gelmişti. 26’ncı Dönem’den devreden 252 fezleke ile sayı 295’e yükselti. Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312’ye çıkmış oldu.

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