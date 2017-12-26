Bozdağ'dan tartışmalı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalarla ilgili olarak, "Bunu okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi, 16 Temmuz'dan sonrasını da kapsayan bir düzenleme değildir." dedi.

Yasa'nın 15 Temmuz'u hem darbe teşebbüsü olarak değerlendirdiğini hem de darbe teşebbüsü boyunca darbe teşebbüsüne katılan teröristlerin yaptığı her bir eylemi de terör eylemi olarak değerlendirdiğini belirten Bozdağ, "İkisini birlikte değerlendiriyor. Yoksa terör eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsünü ayrı bir değerlendirme yapmıyor." şeklinde konuştu.

Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz'dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, 'yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum' diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur."

"Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir"

Bozdağ, "Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır." dedi.

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